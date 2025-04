Aviciin kuolemasta seitsemän vuotta – tällainen oli tanssimusiikin pioneerin elämä

Kuka oli Avicii, ja millainen oli nuoren tanssimusiikin pioneerin vaiherikas elämä?

Maailma hiljeni suruun huhtikuussa 2018, kun vasta 28-vuotias Tim Bergling löydettiin kuolleena hienostoasunnolta, Omanin pääkaupungista Masqatista. Hän oli päättänyt elämänsä.

Paremmin artistinimellään Aviciina tunnetun ruotsalaisen huippu-dj:n kuolemasta tulee tänään kuluneeksi tasan seitsemän vuotta.

Millainen oli nuoren tanssimusiikin pioneerin vaiherikas elämä? Kuka oli artistinimi Avicii takana piilotteleva Tim Bergling?

Tämä on Aviciin tarina.

Tim Berling eli Avicii oli ruotsalainen elektronisen tanssimusiikin pioneeri./All Over Press

Melodioita pienessä tukholmalaisessa asunnossa

Tim Bergling syntyi vuoden 1989 syyskuussa tukholmalaiseen lähiöön Ruotsissa. Berglingin vanhemmat Klaus Bergling ja Anki Liden kuvailivat poikaansa ujoksi, sisäänpäinkääntyneeksi ja ajoittain ahdistuneeksi ylisuorittajaksi. Pojan elinpiiri oli nuoruudessa hyvin pieni, vain viiden korttelin suuruinen.

Bergling oli aina kiinnostunut musiikista. Vain 16-vuotiaana hän tutustui musiikin tuottamiseen ystävänsä kautta. Nuori Tim opetteli käyttämään tietokoneellaan FL Studios -ohjelmaa, musiikin tuottamiseen tarkoitettua sovellusta. Bergling piirteli sovelluksella melodioita ja rytmejä omassa pienessä asunnossaan. Musiikkityyli oli silloin vielä suurelle yleisölle tuntematon, elektroninen tanssimusiikki.

Pian Avicii-artistinimen valinnut Bergling tuottikin jo omia kappaleitaan tehtaillen samalla uudelleenversiointeja toisten muusikoiden kappaleista. Tahti oli hurjaa – Bergling saattoi lähettää mentorilleen, dj-tuottaja Laidback Lukelle jopa viisi demoa viikossa. Ensimmäiset omat kappaleensa Avicii julkaisi vuonna 2008 MySpace-sivustolla, joka oli aikansa suosituimpia sosiaalisen median alustoja.

Avicii soitti ensimmäisen keikkansa vuonna 2009, samaisen Laidback Luken organisoimana.

Avicii keikalla Ranskan Cannesissa vuonna 2010./All Over Press

"Levels" siivitti maailmanlaajuiseen suosioon

Vuosi 2011 oli käänteentekevä. Aviciilla oli nyt käsissään superhitti. Levy-yhtiö Universal Music maksaisi 500 000 euroa vain saadakseen julkaista kappaleen omissa nimissään. Rahallinen panostus kannatti, sillä heinäkuussa julkaistu house-vaikutteinen Levels debytoi Ruotsin singelistan kärjessä. Se oli samalla Aviciin ensimmäinen kappale, joka nousi myös yhdysvaltalaiselle, korkeasti arvostetulle Billboard Hot 100 -listalle.

Kappale nosti Aviciin hetkessä kaikkien huulille.

Vain 22-vuotiasta Berglingiä revittiin keikoille ympäri maailman – hän saattoi konsertoida jopa useassa eri kaupungissa yhden päivän aikana.

Avicii keikalla uima-allasjuhlissa Las Vegasissa vuonna 2011.imago images/MediaPunch/ All Over Press

Ruotsalainen promoottori Ash Pournouri vaistosi jo Aviciin uran ensiaskeleilla tähden syttyneen. Vuonna 2008 Pournouri ryhtyi Aviciin manageriksi, eikä antanut armoa nuorelle asiakkaalleen. Hän puski tätä jatkuvasti uusiin aluevaltauksiin. Pournouri tunnettiin alalla tiukkana ja hankalana persoonana, jonka tärkein tavoite oli valloittaa Aviciin kanssa maailma – tehdä hänestä maailman kuuluisin artisti.

Aviciin manageri Ash Pournouri vuonna 2013.

Ahdistus sai turvautumaan päihteisiin

Pian päihteet astuivat nuoren tukholmalaisen elämään. Pelkästään jo jokainen keikka tiesi juhlimista, mutta lisäksi Bergling koitti hillitä sisällään kytevää ahdistusta turvautumalla alkoholiin.

– Aluksi en uskaltanut juoda, koska pelkäsin mokaavani. Sitten tajusin, kuinka jäykkä olin, kun en juonut. Löysin alkoholista maagisen parannuskeinon, kun otin pari drinkkiä ennen lavalle menemistä, Bergling kertoi vuonna 2017 julkaistussa True Stories -dokumentissa.

Avicii ja Madonna Ultra Music Festivaaleilla Miamissa vuonna 2012.Credit: GTCRFOTO / Alamy Stock Photo

Ura musiikkialalla oli yhtä ryöpytystä. Parhaimmillaan Avicii soitti vuodessa jopa 250 keikkaa kirjoittaen samalla uutta musiikkia. Koko kahdeksanvuotisen live-uransa aikana Avicii ehti soittaa yli 800 keikkaa.

Keikkailun ja oman artistiuransa ohella Avicii kirjoitti ja tuotti musiikkia myös muille artisteille ja bändeille. Hän on esimerkiksi pop-rock-yhtye Coldplayn jättihittien A Sky Full of Stars ja Hymn for the Weekend takana.

Aviciita revittiin jokaiseen suuntaan yhtäkkisen huippusuosion myötä. Kuvassa Avicii saapuu Los Angelesiin vuonna 2013.Credit: WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo

Levels-kappaleen jälkeinen suosio oli vasta alkusoittoa, sillä vuonna 2013 julkaistu Wake Me Up räjäytti potin lopullisesti. Kokeellinen, countrylla ja soulilla leikittelevä kappale sai ensisoittonsa Ultra Music festivaaleilla Miamissa, jolloin se esitettiin yhdessä live-bändin kanssa. Silloin kappale sai katastrofaalisen vastaanoton buuaavalta yleisöltä. Uuden ja kokeilevan tyylin ennustettiin olevan jopa koko Aviciin uran loppu.

Virallisen julkaisunsa jälkeen kappale rikkoi kuitenkin jälleen ennätyksiä nostaen Aviciin maailman toisiksi kuunnelluimmaksi artistiksi. Wake Me Up on yhä Aviciin kuunnelluin kappale yli 2,6 miljardialla striimauksella.

Hullaantunutta yleisöä Aviciin keikalla vuonna 2013./All Over Press

Kiertue-elämä ja julkisuuden myllytys ei kuitenkaan sopinut ujolle ja sisäänpäinkääntyneelle Berglingille – hän ei viihtynyt valokeilassa. Pian uupumuksen turruttama, jatkuvan paineen ja tarkkailun alla oleva artisti alkoi turvautua alkoholin lisäksi myös rauhoittaviin, sekä ahdistus- ja masennuslääkkeisiin.

Terveysongelmat ajoivat sairaalahoitoon

Berglingin terveys alkoi prakata päihteiden väärinkäytön ja henkisen kuormituksen vuoksi toden teolla. Hän sairastui alkuvuodesta 2012 kivuliaaseen haimatulehdukseen, joka passitti miehen sairaalaan yli viikoksi. Kivun lievittämiseen hänelle määrättiin opioidipohjaisia kipulääkkeitä.

Avicii lavalla vuonna 2013, jouduttuaan jo kaksi kertaa sairaalahoitoon haimatulehduksen vuoksi./All Over Press

Bergling ei aluksi suostunut lääkäreiden suosittelemaan sappirakon poistoon, sillä hän halusi välttää keikkojensa peruuntumisen ja faniensa pettymyksen. Painittuaan alati uusiutuvan haimatulehduksen kanssa liki kaksi vuotta ja jouduttuaan äkisti sairaalaan kolme kertaa, Berglingiltä lopulta poistettiin sekä sappirakko että revennyt umpilisäke maaliskuussa 2014.

Avicii toipumassa Miami Beachilla sappirakon ja umpilisäkkeen poistamisen jälkeen.?? www.splashnews.com/ All Over Press

Läheisten huoli taukoamatta työskentelevästä Berglingistä kasvoi kasvamistaan. Lopulta vuoden 2015 kesällä Berglingin perhe ja ystävät saivat suostuteltua hänet vieroitushoitoon. Vieroitushoito ei kuitenkaan poistanut Berglingin mielenterveyden haasteita, vaan hän jatkoi kamppailua pahan ahdistuksen kanssa.

– Minulla ei ollut aikaa pysähtyä kunnolla. Minun olisi ilmiselvästi pitänyt pysähtyä ja ottaa kolme tai neljä kuukautta – puoli vuottakin toipumiseen. Eikä pelkästään kipulääkkeistä, vaan myös sairauksistani toipumiseen, stressistä ja kiertämisestä toipumiseen. Mutta minä vain jatkoin, Avicii muisteli True stories -dokumentissa.

Avicii Capiltal FM:n Summertime Ballissa vuoden 2015 kesällä.imago/Landmark Media/ All Over Press

Bergling ravasi psykiatrien ja lääkärien vastaanotoilla yrittäen kääntää elämänsä suuntaa. Hän kokeili erilaisia ruokavaliota ja aloitti urheilemisen. Lopulta Avicii piti jopa kahdeksan kuukauden tauon keikkailusta, mutta sekään ei tuntunut auttavan.

– Olen tehnyt kaiken, mitä vain voin. Silti stressaannun vieläkin, enkä vieläkään pidä tästä, hän kuvaili keikkailun aiheuttamia tuntemuksiaan dokumentissa.

Avicii keikalla Lissabonissa vuonna 2016.

Uudenlaisen elämän alku

Lopullinen päätös keikkailun lopettamisesta syntyi maaliskuussa 2016 Miamissa, Ultra Music festivaalien esiintymisen jälkeen.

– Musta tuntuu, että tää paska on nyt nähty. Kaikki ne tuijottajat. Helvetti mä soitan Ashille ja sanon sille. En kestä edes katsoa ihmisiä silmiin, Avicii sanoi kanssaan työskennelleelle Carl Falkille keikkansa jälkeen.

Heti huhtikuussa Avicii ilmoittikin Facebook-sivullaan lopettavansa keikkailun terveydellisistä syistä. Tarkemmiksi syiksi hän mainitsi fyysisen terveyden haasteidensa lisäksi myös ahdistuneisuuden ja alkoholi- ja kipulääkeaddiktion. Artistin tiimi yritti viimeiseen asti puskea häntä soittamaan kiertueen loputkin keikat, jotka oli jo ehditty julkistaa. Avicii suostui vastahakoisesti soittamaan loput, noin 30 sovittua keikkaa.

Avicii soitti viimeisen keikkansa vuoden 2016 elokuussa Ibizan Ushuaïa-yökerhossa. Keikka on taltioitu ja julkaistu Netflixissä vuonna 2024 nimellä Avicii – My Last Show.

Avicii viimeisellä Ruotsin keikallaan Malmössa elokuussa 2016.Swedish Press Agency/All Over Press

– Tiesin, ettei ollut tapaa tehdä tätä ja olla onnellinen. Päätin että hitot, minä lopetan, Bergling reflektoi lopettamispäätöstään True Stories -dokumentissa.

Keikkailun lopettamisen jälkeen Bergling keskittyi mielenrauhan, tasapainon ja elämän tarkoituksen löytämiseen. Hän halusi todella löytää uuden suunnan elämälleen. Samalla Bergling jätti taakseen pitkäaikaisen managerinsa Ash Pournourin. Tämän jälkeen kaksikko ei tavannut toisiaan liki kahteen vuoteen.

Artistin läheisten mukaan Bergling omisti suuren osan elämästään meditoinnille. Hän saattoi harjoittaa transsendenttista meditaatiota jopa tuntien ajan, paljon pidempään kuin on suositeltavaa. Bergling saattoi jopa perua sovittuja musiikkisessioita meditoidakseen. Hän kävi myös holistisella terapeutilla, jota kutsui "voodoolääkäriksi".

Hetken näytti siltä, että asiat olivat menossa parempaan päin.

– Hän halusi löytää elämäänsä tasapainon ollakseen onnellinen ja voidakseen tehdä sitä, mitä eniten rakasti – musiikkia, Berglingin perhe kirjoitti lausunnossaan.

Viimeisinä vuosinaan Avicii päivitti kuulumisiaan aktiivisesti omalla Instagram-tilillään. Keikkailusta eläköitynyt mies näytti julkaisuiden perusteella nauttivan matkustelemisesta ja luonnosta viihtyen paljon myös studiolla ystäviensä kanssa. Myöhemmin Aviciin Instagram-tili on muutettu hänen henkilökohtaisesta profiilistaan artistin muistoa kunnioittavaksi profiiliksi.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Avicii meditoimassa kalliolla tammikuussa 2017.

Kuolema

Kaksi vuotta keikkailun lopettamispäätöksensä jälkeen, vuoden 2018 huhtikuussa Bergling matkusti lomamatkalle Omaniin, Lähi-itään. Siellä hän majoittui luksushotellissa, tapasi paikallisia ystäviään ja viihtyi purjehtimassa. Ennen lomamatkaansa Avicii oli sopinut tulevasta kirjoitussessiosta laulaja-lauluntekijä

Angélique Kidjon kanssa.

Uutta sessiota ei kuitenkaan koskaan tullut. Bergling löydettiin kuolleena omanilaisesta asunnosta huhtikuun 20. päivänä. Hän oli tehnyt itsemurhan vain 28-vuotiaana.

Berglingin Omanissa tavanneet ihmiset olivat osanneet huolestua hänestä jo ennen tämän kuolemaa. Hänen käytöksensä oli muuttunut passiiviseksi ja hän oli ollut syömättä pitkiä aikoja. Omanista viestitettiin Berglingin vanhemmille, että heidän poikansa oli myös satuttanut itseään.

Berglingin kuolinpäivänä 20. huhtikuuta hänen vanhempansa olivat matkalla Omaniin varmistaakseen poikansa olevan kunnossa. Aamun aikana kävi kuitenkin ilmi, että oli jo liian myöhäistä. Isä Klas sai lounasaikaan soiton, jossa hän kuuli sydäntäsärkevän uutisen poikansa menehtymisestä.

Aviciin muisto ja perintö

Tim Berglingiä jäivät ikävöimään niin hänen läheisensä, Liam-koiransa, musiikkimaailman kollegat kuin miljoonat fanit ympäri maailman.

Bergling lepää Skogskyrkogårdenin hautausmaalla Etelä-Ruotsissa. Hänet haudattiin perheen ja läheisten kesken yksityisessä seremoniassa.

Avicii oli kiistatta yksi aikansa suurimpia ja kunnioitetuimpia edm-tähtiä – tuottaja, musiikinkirjoittaja, säveltäjä sekä esiintyjä. Hän toimi yhtenä tärkeimmistä elektronisen tanssimusiikin kehittäjistä ja sanansaattajista. Avicii toi edm:n osaksi valtavirtamusiikkia, koko maailman korville. Hän oli itseoppinut virtuoosi, joka omisti koko elämänsä musiikille.

Avicii jää historiaan arvostettuna tuottajana, musiikinkirjoittajana ja säveltäjänä./All Over Press

Aviciin kuoleman jälkeen hänen muistoaan ja musiikillista perintöään on kunnioitettu usein eri tribuutein. Hän jätti jälkeensä useita julkaisemattomia kappaleita, joista osa on myöhemmin julkaistu Berglingin nimeä kantavalla TIM-albumilla. Kappaleita olivat viimeistelemässä samat tuottajat, jotka olivat työskennelleet Aviciin kanssa aikaisemminkin.

Berglingin ystävä, artisti Rita Ora osoitti hiljaisen hetken Aviciin muistolle esiintyessään Amsterdamissa viikko miehen kuoleman jälkeen. Ora murtui kyyneliin esittäessään konsertissa hänen ja Aviciin yhteiskappaleen Lonely Together.

Rita Ora hiljeni keikallaan Aviciin muiston kunniaksi viikko tämän kuoleman jälkeen.

Vuoden 2019 joulukuussa 50 000 ihmistä kerääntyi kunnioittamaan Aviciin muistoa Tukholmaan, artistin viralliseen muistokonserttiin. Konsertissa esiintyi useita Berglingin muusikkoystäviä, kuten huippu-dj:t Kygo ja David Guetta.

Samoihin aikoihin Berglingin vanhemmat perustivat poikansa muistoksi Tim Bergling Foundation -nimeä kantavan säätiön. Säätiö pyrkii edistämään lasten ja nuorten mielenterveyttä sekä poistamaan stigmaa mielenterveysongelmien ja itsemurhan ympärillä.

Vuonna 2021 Tukholmassa sijaitseva Globen-areena uudelleennimettiin Berglingin muiston kunniaksi Avicii-arenaksi. Samana vuonna julkaistiin myös Aviciin virallinen elämänkerta Tim – the Official Biography of Avicii.

Avicii-arena Tukholmassa.

Vuonna 2022 Tukholmaan avattu Avicii Experience -museo päästää kävijänsä kurkistamaan Aviciin elämään ja uraan. Museo on interaktiivinen ja siellä voi esimerkiksi miksata omia musiikkikappaleitaan. Museota olivat avaamassa Ruotsin prinssi Carl Philip ja prinsessa Sophia.

Avicii Experience -museota olivat avaamassa prinssi Carl Phillip ja prinsessa Sophia.Credit: Abaca Press / Alamy Stock Photo

Aviciin urasta kertova dokumentti I’m Tim julkaistiin Netflixissä joulukuussa 2024. Dokumentti antaa katsojalleen ennennäkemättömän kurkistuksen Tim Berglingin mielensisäiseen maisemaan ja läheisten tuntemuksiin artistin kuoleman jälkeen.

Lähteet: People, Yahoo, Billboard, BBC, Dailymail, Tim Bergling Foundation, Avicii: True Stories -dokumenttielokuva, Avicii – I'm Tim -dokumenttielokuva