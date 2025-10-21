Kumpi on ravitsemuksellisesti parempi valinta, klassinen näkkileipä vai hapankorppu?

MTV:n Halpa vs. kallis -sarjan erikoiskaudella maistellaan pelkästään kauppojen halvimpia tuotteita. Tuoreessa jaksossa maistelussa ovat halpishapankorput. Jaksossa nousee puheenaiheeksi myös hapankorppujen ja näkkileipien terveellisyys.

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla selvennettiin vuonna 2024 valtakunnallisen leipäviikon kunniaksi näkkileivän ja hapankorpun erot. Näiden kahden suosikkituotteen ainesosat ja valmistusprosessit ovat hyvin samankaltaisia, mutta erojakin löytyy.

Mutta kumpi sitten on ravitsemuksellisesti parempi valinta? Kysyimme asiaa viime vuonna Leipätiedotus ry:n toiminnanjohtaja ja elintarviketieteen maisteri Kaisa Mensoselta.

Katso yllä olevalta videolta valitsisiko asiantuntija ennemmin näkkileivän vai hapankorpun. Entä kuinka terveellisiä ovat ruissipsit?