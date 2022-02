Paahtoleipä, joka on nyt iso hitti – somessa innostuttiin uudesta valmistustavasta: "Ravitseva ateria hyvillä hiilihydraateilla"

Nyt Fox News -uutissivusto kertoo TikTokin tuoreimmasta aamupalaleipävillityksestä, "custard toastista". Custard toast on leipä, jonka päälle tehdään eräänlainen kastike jogurtista ja kananmunasta. Leipä viimeistellään esimerkiksi marjoilla tai hedelmillä sekä muilla makeilla lisukkeilla.

– On vaikea sanoa, kuka keksi alun perin ohjeen, koska niin moni on jo tehnyt tätä, toteaa tiktokkaaja My Nguyen Fox News -sivustolle.