Nyt niitä saa! Varhaisperunat ja suomalaiset mansikat kaupoissa

Varhaisperunan satokausi alkoi noin puolitoista viikkoa viime vuosia aiemmin.

Suomalaisia varhaisperunoita ja mansikoita saa jo kaupoista, vaikka kevätkylvöt olivat Pro Agrian mukaan käytännössä keskeytyneinä lähes kolme viikkoa.

Lämpimän huhtikuun ansiosta kevätkylvöt päästiin aloittamaan ennätysaikaisin, mutta epävakainen, sateinen ja kolea sää ovat haitanneet niiden etenemistä.

Varhaisperunan satokausi alkoi tästä huolimatta noin puolitoista viikkoa viime vuosia aiemmin. Varhaisperunan saatavuus lisääntyy tasaisesti juhannukseen asti.

Myös kasvihuoneissa ja kasvutunneleissa kasvatettua kotimaista mansikkaa on jo saatavilla. Avomaan mansikkaa odotellaan vielä. Sitä pitäisi olla saatavilla kesä-heinäkuun vaihteessa.

Kevätkylvöt ovat edenneet puoleen väliin. Kylvöjen aikataulu on aikaisesta aloituksesta huolimatta kääntynyt normaaliin tai jopa hieman normaalia myöhemmäksi.

Kylvöjen etenemisissä on huomattavaa alueellista vaihtelua. Etelä-Suomen kylvöistä on tehty noin 70–75 prosenttia, kun taas Pohjois-Suomen kylvöistä vain viisi prosenttia on saatu tehtyä.

