Myyjä kertoo, kenen tehtävä on laittaa kapula kassahihnalle: "Kaikkien elämää helpottaa, jos..."

Mielipiteet vaihtelevat siitä, kenen tehtävä on laittaa kapula kassahihnalle ruokakaupassa. Jonkun mielestä se on edellä olevan tehtävä, toisen mielestä takana tulevan – kun taas joku toinen ei laita sitä ollenkaan. Lidlin tiedotteessa myyjä kertoo, mikä hänen mielestään on oikea toimintatapa.

Joku laittaa, joku ei

Leben on huomannut, että kassakapulan laitto vaihtelee. Jos asiakkaalla on paljon ostoksia, hän usein laittaa kapulan niiden jälkeen. Toinen hänen tekemänsä huomio on se, että jos tuotteita on vain pari, ei sitä niin herkästi käytetä.