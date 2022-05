Ethän tee näin tomaateille? Asiantuntija muistuttaa seurauksista: "Maku muuttuu pliisuksi ja rakennekin kärsii"

Tomaatti on kurkun ohella yksi suosituimmista käyttövihanneksista. Suomalaiset ahmivat tomaatteja keskimäärin 12 kiloa ja kurkkuja 8,5 kiloa henkeä kohden vuosittain. Tomaattilajikkeita on olemassa maailmassa valtava määrä, jopa yli 10 000, joista osa on toki lajikehybridejä. Suomessa tomaatteja tuotetaan 40 miljoonaa kiloa vuosittain ja viljety tomaatti on pääosin pyöreää klassikkotomaattia.