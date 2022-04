Mitä tapahtuu viinien hinnoille Alkossa?

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla kerrottiin aiemmin vallitsevista viinitrendeistä . Viiniasiantuntija ja master of wine Tuomas Meriluoto kertoi, millaiset viinit kiinnostavat nyt suomalaisia ja löytyykö suosikeille haastajia.

Näin tilanne vaikuttaa viinimarkkinoihin

Vaikka kysyntää monenlaisille viineille riittäisi, on kuitenkin vielä kysymysmerkki, miten tarjonnalle käy vallitsevan maailmantilanteen johdosta. Ukrainan sodan aiheuttama ruoan hinnan nousu on puhuttanut paljon, mutta hintapaineet näkyvät myös juomasektorilla.

– Koko rahtimaailma on sekaisin. Kuljetuskustannuksiin on tullut todella kovia hinnankorotuksia ja ylipäätään kaluston saatavuuteen. Myös pahvilaatikoiden, pullojen, korkkien, etikettien ja muiden tarvikkeiden saatavuus on todella huono, Meriluoto kertoo.