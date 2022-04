Mitä tapahtuu Venäjän Hesburgereille huhtikuun viimeinen päivä? Pikaruokaketju vakuuttaa: Kiinni menevät

Aiemmin huhtikuussa Hesburger tiedotti sulkevansa kaikkien omien ravintoloidensa ovet Venäjällä ja Valko-Venäjällä vielä huhtikuun aikana. Lisäksi paikallisille yrittäjille on ketjun mukaan lähtenyt purkuilmoitus. Purkuilmoituksessa heille on kerrottu, että ravintoloiden on suljettava ovensa välittömästi.