Burger King haluaisi sulkea ravintolansa Venäjällä, mutta ei pysty

MTV Uutiset on aiemmin kertonut, miten useat suomalaiset ja kansainväliset yritykset ovat keskeyttäneet Venäjällä toimintansa Ukrainan sodan myötä. BBC:n mukaan jotkut kansainväliset ketjut, kuten Burger King ja Marks and Spencer, eivät olet pystyneet toimimaan näin, sillä myymälöitä vetää Venäjällä franchise-kumppanit.

Burger King pyysi paikalliselta toimijalta ravintoloiden sulkemista: "Hän kieltäytyi"

Yhteisyrityskumppanuus estää sopimuksen purkamisen

BBC:n mukaan Burger King aloitti toiminnan Venäjällä 10 vuotta sitten. Pikaruokajätti käy kauppaa maassa yhteisyrityskumppanuuden kautta: liiketoiminnan päätoimija on Kolobov ja mukana bisneksessä on myös venäläinen VTB Capital sekä ukrainalainen sijoitusyhtiö . VTB Capital on VTB Bankin, Venäjän toiseksi suurimman rahoituslaitoksen, tytäryhtiö, jolle Yhdysvallat, Iso-Britannia ja muut Euroopan maat ovat asettaneet pakotteita.