Moni yritys luopuu liiketoiminnoistaan Venäjällä – Fiskars: "Meille on selvää, että emme voi jatkaa toimintaamme"

Valion Suomen, Ruotsin, Baltian ja Venäjän toimintoja johtava Elli Siltala vastasi STT:n kysymyksiin sähköpostitse. Hän totesi, että eettisten syiden lisäksi Valiolla on myös käytännön perusteita lähteä Venäjältä.

– Liiketoiminnan edellytyksenä on luonnollisesti myös ennakoitava lainsäädäntöympäristö, toimiva pankkijärjestelmä sekä toimiva hankintaketju raaka-aineille.

Valiolla on sulatejuustotehdas Moskovan lähellä, sopimusvalmistuskumppaneita sekä myyntikonttorit Pietarissa ja Moskovassa. Yhtiö työllistää Venäjällä noin 400 henkilöä. Liikevaihto Venäjällä on noin 85 miljoonaa euroa.

Siltalan mukaan on vielä liian aikaista arvioida, mitä sulatejuustotehtaalle tapahtuu. Liiketoiminta Venäjällä on Siltalan mukaan ollut viime vuosina kannattavaa, mutta tässä vaiheessa ei voi arvioida, onko Valion mahdollista tulevaisuudessa rauhan oloissa palata Venäjän markkinoille.

– Tällä hetkellä on mahdotonta arvioida tulevaisuutta Venäjällä, Siltala sanoi.

Valiolla oli ennen Krimin miehitystä vuonna 2014 mittavat markkinat Venäjällä, mutta Venäjän vastapakotteet pysäyttivät viennin. Viola-sulatejuusto on ollut Venäjällä tunnettu merkki jo neuvostoaikoina. Suosio on kestänyt.

– Viola on erittäin suosittu Venäjällä, ja se on ollut Valion avainbrändi Venäjällä. Osuutemme keskeisillä markkinoilla Moskovassa ja Pietarissa on jo noin kolmannes sulatejuustoista, Siltala kertoi.