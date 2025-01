Mitä eroa on kreikkalaisella ja turkkilaisella jogurtilla?

Jogurttien erot puhuttavat aika ajoin suomalaisten keskuudessa. Tiedätkö sinä jo kreikkalaisen ja turkkilaisen jogurtin eron?

Erilaiset maustamattomat jogurtit sopivat niin ruoanlaittoon, leivontaan kuin syötäviksi sellaisenaan.

Ruokakauppojen kylmähyllyiltä löytyy nykypäivänä monipuolinen valikoima erilaisia jogurtteja. Monelle tuttuja tuotteita ovat esimerkiksi kreikkalaiset ja turkkilaiset jogurtit.

Tunnetko jo suosikkijogurttien eron?

Kreikkalainen ja turkkilaisen jogurtin ero

Kreikkalainen jogurtti on maustamaton jogurtti, joka on tyypillisesti turkkilaista jogurttia hieman happamampaa ja koostumukseltaan ehkä hieman kiinteämpää. Maku ja koostumus voivat kuitenkin hieman vaihdella valmistajasta riippuen.

Kreikkalaisen ja turkkilaisen jogurtin proteiinipitoisuus on korkeampi kuin tavallisessa jogurtissa. Kreikkalaisen jogurtin proteiinipitoisuus on on turkkilaista korkeampi, mikä tekee myös sen koostumuksesta kiinteämpää.

Turkkilainen jogurtti on puolestaan yleensä hieman kreikkalaista jogurttia rasvaisempaa. Esimerkiksi Valion tuotteissa turkkilaisessa jogurttissa rasvaa on 10 prosenttia ja kreikkalaisessa 6 prosenttia. Tämän vuoksi turkkilaisen jogurtin maku on hieman kermaisempi.

Molempia jogurtteja voi käyttää monipuolisesti esimerkiksi ruoanlaitossa. Kreikkalainen jogurtti sopii kiinteämmän koostumuksensa vuoksi paremmin esimerkiksi tsatsikiin.

