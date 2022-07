Mistä aidon vaniljajäätelön tunnistaa? Älä luota pelkkiin "mustiin pisteisiin"

Vanilja on yksi maailman kalleimmista mausteista. Siksi monet jäätelövalmistajat ovat siirtyneet sen teollisiin korvikkeisiin.

– Jäätelöissä käytettävistä raaka-aineista ehdottomasti kallein on vanilja. Hyvin harva käyttää vaniljajäätelössä oikeaa vaniljaa, Kolmen kaverin jäätelön Heikki Huotari kertoo.

Itähelsinkiläisen jäätelötehtaan vaniljajäätelössä vanilja on aitoa. Aidon vaniljajäätelön voi Heikin mukaan tunnistaa muutamasta eri seikasta.

– Oikean vaniljan tunnistaa siitä, että jäätelössä on vaniljan pisteitä ja on reipas vaniljan maku – ei vaniliinin, joka on tehty keinotekoisesti laboratoriossa. Aidon vaniljan kyllä tunnistaa mausta, Heikki sanoo.