Milloin kinkku on kypsä? Ohje kinkunpaistoon: "On mehukasta, jösses!"

Huomenta Suomen viikonlopuista tutut juontajat Niina ja Lore Backman perehtyivät viime vuonna kinkunpaiston saloihin.

Katso täältä tarkemmat ohjeet kinkun paistoon: Kinkun paisto: Pienen joulukinkun paistaminen – helpot ohjeet

Lore muistutti, ettei kinkkua tule koskaan kypsentää jääkaappikylmänä. Avuksi kinkun lämpötilan sisälämpötilan ja kypsyyden arviointiin tarvitaan lihalämpömittari. Mittarin toimivuus kannattaa tarkistaa etukäteen!

– Pitää saada sisälämpötila jääkaappikylmästä kymmeneen asteeseen, ja sitten se voidaan laittaa uuniin yön ajaksi.

Loren paistamaa joulukinkkua maisteltiin Huomenta Suomen suorassa lähetyksessä.

– On mehukasta, jösses!

Kinkun kypsyysaste

Kinkun oikea kypsyysaste jakaa usein mielipiteet: mihin asteeseen kinkku pitäisi paistaa? Jos olet mehevän kinkun ystävä, ota kinkku ajoissa pois uunista. Mureaa ja kuivempaa kinkkua arvostava voi pitää kinkun uunissa pidempään.

Aseta uunin lämpötila 100–120 asteeseen ja paista kinkkua noin 1–1,5 tuntia per kilo luottaen kuitenkin paistomittariin, ei aikaan.

– Kinkku on kypsä ja mehevä, kun kinkun sisälämpötila on 72 astetta. Kinkku jatkaa kypsymistä vielä paistamisen jälkeen ja sisälämpötila nousee vielä muutamia asteita, tuotekehityskokki Joni Rouvali HKScanilta on aiemmin neuvonut MTV Uutisille.

Mureampi kinkku valmistuu, kun sisälämpötilan antaa kohota 75–80 asteeseen.

