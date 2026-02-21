Jäävuorisalaatin kanta irtoaa helposti sosiaalisen mediankin hurmanneella nopealla kikalla, johon et veistä tarvitse.
Jäävuorisalaatin kantaa ei tarvitse erikseen kaivaa irti veitsellä.
Fanni Parma työskentelee MTV Uutisissa videotoimittajana.
Parmaa kiinnostavat erityisesti kauneus, tyyli ja ajankohtaiset ilmiöt. Olet voinut törmätä hänen sisältöihinsä myös MTV Uutisten TikTokissa ja Instagramissa.
Ole Parmaan yhteydessä matalalla kynnyksellä erilaisiin videojuttuvinkkeihin liittyen.