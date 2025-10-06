Uusi ruotsalaiskeksintö säästää huimat määrät muovia vuositasolla.

Kurkut ja monet muut vihannekset kääritään monissa maissa muovikalvoon, jotta niiden säilyvyys olisi parempi. Muoviin kääritty kurkku säilyttää kosteutensa ja pysyy rapsakampana.

Samaan aikaan koko EU:n alueella kuitenkin pyritään vähentämään pakkausjätettä. Erityisesti elintarviketeollisuuden on löydettävä vaihtoehtoja muoville.

Näkymätön suoja kurkuille

Ruotsalaislehti Expressenin mukaan tällainen innovaatio on nyt kehitetty Ruotsin Lundissa. Paikallinen Saveggy-yritys on nimittäin keksinyt rypsiöljystä ja kauraöljystä valmistetun hedelmä- ja vihannessuojan, joka on täysin luonnollinen ja syötävä.

– Ensimmäinen asia, jonka kuluttajana näkee ruokakaupassa, on muovin määrä hedelmien ja vihannesten ympärillä. Tärkein kysymyksemme on aina ollut, miten voimme poistaa muovin menettämättä sen toimivuutta, Arash Fayyazi, yksi Saveggyn perustajista, sanoi aiemmin lausunnossaan.

Expressenin mukaan uudella suojauksella varustettuja kurkkuja on myyty aiemmin Lidlissä, mutta nyt kokeilu laajenee Ruotsissa myös Odlarna.se- ja Ica-kauppoihin.

Jos kaikki Ruotsissa kasvatetut kurkut käyttäisivät muuta suojausta kuin muovia, säästyisi vuositasolla noin 130 tonnia muovia.

Saadaanko keksintö Suomeenkin?

Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Niina Kangas kertoo kuulleensa ruotsalaisinnovaatiosta jo aiemmin, kun Suomessa on esitelty uutta kasvihuonevihanneksiin liittyvää tekniikkaa.

– Aiheesta on keskusteltu, mutta silloin ei ollut vielä mitään teknisiä ratkaisuja sen osalta. Mietimme myös, mitkä voisivat olla ne suojaavat raaka-aineet, eli voivatko ne olla esimerkiksi allergisoivia.

Kasvihuoneilla on pyritty jo vähentämään muovinkäyttöä monin eri keinoin, mutta toistaiseksi muovikääre on ollut kurkulle paras vaihtoehto.

– On laskettu, että ilmastopäästöjen kannalta kurkun muovikääreen ympäristövaikutus on marginaalinen verrattuna siihen, jos kurkku päätyy hävikkiin.

Ruotsalaisinnovaatio vaikuttaa kuitenkin Kankaan mukaan todella mielenkiintoiselta, ja on hyvin mahdollista, että se nähdään jossain vaiheessa Suomessakin.

– Olemme sitä seuranneet ja seuraamme jatkossakin.

Lue myös: Näin kurkun säilyvyys paranee jopa kolminkertaiseksi

Katso myös: Tämä kurkkusalaatti on jättihitti!

1:36 Testasimme viraalin ohjeen.