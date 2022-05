Miksi ötököitä sisältäviä hernekeittoja ei vedetä pois myynnistä? Jalostajan toimitusjohtaja: "Nämä ovat ne keskeiset syyt"

Turkulaisyritys Jalostajan hernekeittopurkeista on löytynyt pienien kuoriaisten näköisiä ötököitä. Asia tuli ilmi, kun useampi lukija otti yhteyttä Iltalehteen löydettyään ötököitä ostamistaan hernekeitoista. Ötököitä on havaittu useammassa eri hernekeittoerässä.

Ruokavirasto MTV Uutisille: Asia on selvityksessä

Ruokavirastosta kerrotaan MTV Uutisille, että tapaus on parhaillaan selvityksessä. Ruokaviraston ylitarkastaja Mika Varjosen mukaan prosessi etenee niin, että Jalostajan kotikunnassa Turussa elintarvikevalvonta käy asiaa läpi yrityksen kanssa.

Hernekeittopurkeista ei ole ainakaan vielä tehty takaisinvetoa. Varjosen mukaan tuotteita ei tässä tapauksessa ole pakko vetää markkinoilta.

– Eihän se tuote terveydelle ole haitallinen. Jalostajan täytyy arvioida, kestääkö maine sen, että purkeissa on ötököitä. Eli tämä on arviointikysymys: onko ok, että siellä on hiukan ötököitä, jotka eivät ole terveydelle haitallisia?

Ötökät paljastuivat hernepiilokkaiksi

Mika Varjonen tietää kertoa, että hernekeittopurkeissa lymyillyt ötökkä on hernepiilokas. Tämä tiedon on kertonut Jalostajan toimitusjohtaja Lauri Lundén sähköpostiviestissään koskien kuluttajapalautetta.

– Hernepiilokas, oikein kuvaava nimi, Varjonen analysoi.

Ruokaviraston sivuilla kerrotaan, että hernepiilokas on noin 4–5 millimetriä pitkä kovakuoriainen, joka munii herneen kehittyvien palkojen päälle. Toukka porautuu kuoren läpi kehittyvään siemeneen ja kehittyy aikuiseksi siemenen sisällä.

– Hernepiilokas on haitallinen tuhooja runsaina määrinä, koska piilokas kehittyy herneen siemenen sisällä tehden siellä vahinkoa. Jos toukka syö siementä itävyyden kannalta kriittisistä kohdasta, siemenen itävyys voi olla menetetty. Syöntijäljet pilaavat myös sadon elintarvikekäytön, Ruokaviraston sivuilla kuvaillaan.

Ruokaviraston sivuilla on tämän vuoden helmikuussa uutisoitu kylvösiemennäytteestä löytyneestä hernepiilokkaasta. Hernepiilokas löytyi näytteestä, joka on peräisin kesällä 2021 Etelä-Pohjanmaalla olleen siemenviljelyksen sadosta. Laji on laajalle levinnyt Euroopassa, Aasiassa, Australiassa ja Pohjois-Amerikassa, mutta Suomessa lajihavaintoja ei ole tehty vuosikymmeniin. Ruokaviraston mukaan viimeisin havainto on kirjattu vuodelta 1969 Sastamalasta. Aiemmin lajia on löytynyt esimerkiksi valtion viljavarastosta.

Jalostajan toimitusjohtaja: "Tämä on harmillista ja harvinaista"

Jalostajan toimitusjohtaja Lauri Lunden vahvistaa MTV Uutisille, että herne-erässä on havaittu hernepiilokas-nimistä kuoriaista. Kyseinen herne-erää on hankittu Suomen ulkopuolelta EU-alueelta. Kyseiseen herne-erään liittyen on tullut normaalia enemmän kuluttajapalautetta.

– Maailmalla yleinen hyönteinen, mikä herneiden seasta löytyy, on hernepiilokas niminen kuoriainen. Tämä on ollut näiden esille tulleiden kuluttajapalautteiden taustalla. Hernepiilokas kiinnittyy pellolla herneeseen ja saattaa näin päätyä joskus jopa monen puhdistus- ja tarkistusvaiheenkin jälkeen hernekeittoon asti, Lunden kertoo.

Lundénin mukaan jokainen Jalostajalle saapuva herne-erä puhdistetaan ja tarkistetaan etukäteen. Lisäksi laatua valvotaan valmistuksen aikana ja valmiista tuotteista otetaan kontrollinäytteitä.

– Seuraamme Jalostajalla tarkasti kaikista tuotteista saamiamme kuluttajapalautetta. Kuluttajapalautteet ovat meille erittäin tärkeä osa laadunvalvontaa sekä keino saada välitön ja arvokas palaute, jos tuotteessamme on jotain normaalista poikkeavaa. Näin myös tässä tapauksessa.

Laatusandardeista ja prosesseista huolimatta on Lundenin mukaan joskus mahdollista, että lopputuotteeseen päätyy pellolta jotain sellaista, mikä ei sinne kuulu.

– Tämä on harmillista ja harvinaista, mutta näin valitettavasti välillä tapahtuu meillekin. Jokainen kerta on tietysti kuluttajan ja meidän näkökulmastamme liikaa. Ja teemme jatkuvasti töitä ja kehitämme toimintaa, jotta tällaisia laatupoikkeamia ei synny.

Suomalaisilla herneillä poikkeuksellisen huono sato

Normaalisti Jalostajalla pyritään valmistamaan hernekeitto aina suomalaisista herneistä, mutta kahden heikon Suomen satovuoden takia yrityksessä on jouduttu hankkimaan herneitä osittain myös muualta EU-alueelta.

Toimitusjohtaja Lauri Lundenin mukaan tämä on historiassa ollut hyvin harvinaista ja tavallisesti herneitä on ollut saatavilla riittävästi. Nyt yrityksessä on aloitettu kampanja, jossa maksetaan suomalaisille herneen tuottajille lisähyvitystä hernetonnia kohden normaalin hernehinnan lisäksi.

– Tällä pyrimme kannustamaan suomalaisia viljelijöitä vihreän herneen viljelyyn. Suomalainen herne kun on laadultaan ja maultaan maailman paras.

Miksi takaisinvetoa ei tehdä?

Miksi ötököitä sisältäviä hernekeittoja ei sitten ole vedetty pois myynnistä? Lundenin mukaan tuotteiden mikrobiologinen puhtaus on varmistettu, eivätkä ne voi aiheuttaa esimerkiksi ruokamyrkytystä tai muuta sairautta.

– Tuote ei siis siinäkään harvinaisessa tapauksessa ole terveydelle vaarallinen, vaikka siihen olisi päätynyt hyönteinen. Erittäin harmillista tämä tietysti kuitenkin on. Pahoittelemme tapahtunutta jokaiselle niille hernekeiton kuluttajalle, jolle on tällainen hernekeittopurkki sattunut. Kehotamme ilmoittamaan asiasta kuluttajapalveluumme ja tämän jälkeen hävittämään tuotteen. Hyvitämme luonnollisesti jokaisen viallisen tuotteen kuluttajalle.

Kuluttajapalautteiden ja Jalostajan omien kontrollien perusteella kuoriaislöydöksiä on ollut hyvin pienessä määrässä hernekeittopurkkeja suhteessa valmistettuihin ja myytyihin hernekeittomääriin. Lunden muistuttaa vielä, että tuote ei aiheuta kuluttajalle terveydellistä vaaraa.

– Nämä ovat ne keskeiset syyt, miksi olemme päätyneet siihen ratkaisuun, että tuotteen hyvittäminen lahjakortilla on paras tapa korvata niille pettyneille kuluttajille tämä aiheutunut vahinko. Esimerkiksi tuotteen takaisinveto aiheuttaisi merkittävää ruokahävikkiä, jos vetäisimme suuren määrän virheetöntä hernekeittoa markkinoilta.

Lunden korostaa, että yritys käy jatkuvasti myös hyvässä yhteistyössä keskustelua Ruokaviraston ja paikallisten viranomaisten kanssa tuotteiden laatu- ja turvallisuusasioissa. Vastaisuudessa Jalostajalla aiotaan tehostaa entisestään herneiden puhdistusta ja tehdä muita toimenpiteitä herneiden laadun parantamiseksi.

