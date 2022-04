Mies löysi talonsa seinästä McDonald's-aarteen – tältä 60-vuotiaat ranskalaiset näyttivät

"Kun avasimme käärön, löysimme vanhan McDonald'sin pussin..."

– Kangas oli mytyssä ja tunsimme, että sisällä on jotakin muuta. Kun avasimme käärön, löysimme vanhan McDonald'sin pussin ja ranskalaiset. Olimme hyvin yllättyneitä ja kiitollisia siitä, että löytö oli juuri tämä, Rob kuvaili.

Illinoisissa asuvan miehen löytö on 1950-luvulta. Pakkauksista puuttuvat Mäkkärin tutut kultaiset kaaret, jotka kehiteltiin vasta 1961. Pusseisa esiintyy myös Speedee, McDonald'sin maskotti ennen Ronald McDonaldia.

Löydös ei tuoksunut miltään

– Talomme on rakennettu 1959. Talo on hyvin lähellä McDonald'sia, joka aukesi silloin, joten oletan, että ateria on seinässä talon alkuperäisten rakentajien ansiosta, Rob kuvaili.