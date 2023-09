Michelin-kokki Kim Mikkola avaamassa uusia ravintoloita Tallinnassa

Kevättalvella avatun Kotkot ravintolan lisäksi kaupunkiin on tulossa jo toinen samanlainen ravintola, johon haetaan parhaillaan työntekijöitä. Tulevaisuuden suunnitelmissa on laajentaa ketjua myös ympäri Tallinnan asutuskeskuksia. Mikkola isännöi lisäksi Noblessnerin kaupunginosassa Kampai-ravintolaa, jossa työskentelee toistakymmentä Ukrainan sotaa paennutta työntekijää.

"Kaikki on persaukisia ja maa menee ihan päin helvettiä" – Henri Alén kertoo ravintoloiden kimurantista tilanteesta

Michelin -palkittu Mikkola on ollut tyytyväinen Tallinnan tarjoamiin mahdollisuuksiin ja ilmapiiriin. Hän uskookin kaupungin olevan edelläkävijä monessa suhteessa esimerkiksi Helsinkiin verrattuna.

– Täällä on vahva tekemisen meininki niin yrittäjillä kuin työntekijöiltäkin. Asenne on se, että kaikki on mahdollista ja haluan tehdä asioita jotka tehdään mahdollisiksi, hän kuvailee.