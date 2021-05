Moni suomalaisille suunnattu ravintola on sulkenut Tallinnassa ovensa – Virossa terassit avataan vapun jälkeen

Terassien avaaminen otetaan Tallinnassa vastaan osin ristiriitaisin tuntein. Vanhan kaupungin Raatihuoneentorilla osa ravintoloitsijoista on käynyt viranomaisten kanssa viime viikkoina kissa ja hiiri -leikkiä avaamalla aamuisin terassinsa, ja sitten sulkemalla sen, kun poliisin ja terveysviranomaisten koronapartio on osunut paikalle.

Ravintoloitsijoiden selitys on ollut se, että sisätiloista ruokaa tai juoman hakeneella asiakkaalla on oikeus valita paikka, jossa ostoksensa nauttii – olkoon se sitten vaikka terassi, jossa sattumalta sattuu olemaan ”auringonottoon” varattuja pöytiä ja tuoleja.

Viime viikkoina koronatilanne Virossa on rauhoittunut, mutta uusien tartuntojen ilmaantuvuusluku on yhä monta kertaa korkeampi kuin Suomessa.

Suomalaisille suunnatut ravintolat kadonneet

Koronakriisi on iskenyt todella lujaa Tallinnan ja etenkin vanhan kaupungin ravintoloihin. Vanha kaupunki on Tallinnan turistialueen ydintä, eikä turisteja ole Tallinnassa viime syksyn jälkeen juuri näkynyt. Vuodenvaihteesta lähtien vanha kaupunki on ollut suorastaan aavemaisen tyhjä, 95 prosenttia turisteille suunnatuista palveluista on ollut tauolla.