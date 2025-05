Venäläistoimittajaa ei päästetty Finnairin lennolle – oli matkalla konferenssiin, jossa puhuu Stubb

Venäläinen tutkiva toimittaja Andrei Soldatov on käännytetty Finnairin lennolta Lontoossa. Finnair perustelee toimintaansa määräyksillä.

Venäjällä etsintäkuulutettu, maanpaossa elävä Andrei Soldatov ei pääsyt Finnairin lennolle Lontoon Heathrow’ssa tänään perjantaina.

Soldatov kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

– Matkalla Lennart Meri -konferenssiin Tallinnaan Finnair ei päästänyt meitä lennolle, koska meillä on Venäjän passi, emmekä voi matkustaa Helsingin kautta, Soldatov kirjoitti X:ssä.

Hän kertoi olleensa liikkeellä toimittajakollegansa Irina Boroganin kanssa.

Finnair: Saimme ohjeet rajavalvonnalta

Finnair selitti päätöstä omassa vastauksessaan.

Finnairin mukaan päätöksen taustalla ovat Suomen Rajavartiolaitoksen antamat ohjeet, joilla Suomi rajoittaa Venäjän kansalaisten matkustamista Suomeen ja Suomen kautta Schengen-alueelle.

Viestissä oli linkki Rajavartiolaitoksen nettisivuille.

Soldatov vastasi Finnairille, että asiakirjassa mainittiin kaikki kohdat, jotka koskevat Venäjältä tulevia matkoja – mutta että hän ei ollut matkalla Venäjältä.

– Olen ollut Venäjän etsintäkuulutettujen listalla vuodesta 2022 lähtien, hän lisäsi.

Finnair totesi Rajavartiolaitoksen sivuilla olevan tietoa myös Suomen kautta tapahtuvasta kauttakulusta.

– Tässä tilanteessa saimme ohjeet rajavalvonnalta ja lentoyhtiönä noudatamme tietenkin viranomaisen ohjeita.

Näin kerrottiin myös Finnairin mediadeskistä, joka vahvisti tapahtuneen MTV Uutisille.

Kysymykseen myös siitä, eikö sääntöihin voi tehdä tarpeen vaatiessa poikkeusta, vastattiin että "tarvittaessa asiasta kysytään rajavartiolaitokselta".

– Ja sitten toimitaan sen ohjeiden mukaan, ja niin oli tässäkin tapauksessa toimittu, mediadeskistä selvitettiin.

"Nyt tiedän, mitä vastaan käännöskysymyksiin"

Soldadov on Venäjän turvallisuuspalvelun asiantuntija.

Yhdessä Irina Boroganin kanssa hän on myös Agentura.ru-sivuston perustaja. Venäjänkielisellä verkkosivustolla käsitellään terrorismiin ja Venäjän tiedusteluviranomaisiin liittyviä aiheita.

Venäjän sisäministeriö asetti Soldatovin etsintäkuulutettujen listalle kesäkuussa 2022. Ministeriö ei tarkentanut sitä, minkä pykälän perusteella toimittaja etsintäkuulutettiin.

Soldatov itse kertoi Washington Postille, että häntä syytetään valeuutisten levittämisestä Venäjän armeijasta.

Soldatov on kirjoittanut myös useita kirjoja. Ainakin yksi teoksista on käännetty myös suomeksi.

Soldatov totesikin X:ssä tietävänsä nyt, mitä hänen pitää sanoa seuraavan kerran, kun häntä pyydetään suostumaan uuden kirjan kääntämiseen suomeksi.

– Ehkä minun pitää pyytää lopettamaan myös edellisen suomeksi julkaistun FSB:tä koskevan kirjamme myynti, hän kommentoi.

Soldatovin seuraava, kesällä ilmestyvä kirja, on nimeltään Our Dear Friends in Moscow: The Inside Story of a Broken Generation.

Kongressissa puhujana myös Alexander Stubb

Kongressi, johon Soldatov ja Irina Borogan olivat matkalla, järjestetään Tallinnassa viikonloppuna.

Siihen osallistuvat myös muun muassa Viron presidentti Alar Karis, presidentti Alexander Stubb ja EU:n ulkosuhteiden korkea edustaja Kaja Kallas.

Soldatovin on määrä osallistua huomenna lauantaina paneelikeskusteluun Venäjän vaikuttamiskeinoista.

Helsingin Sanomien mukaan Soldatovilla ei ole ollut aiemmin ongelmia lennoissa Helsingin kautta. Hän asuu Lontoossa, ja hänellä on moninkertainen Schengen-alueen viisumi.

Tapauksesta uutisoi ensin Verkkouutiset.