Maanviljelijä Anne-Mari palkastaan: Vain somevideoilla tienaa, päivätöistä tulee takkiin

Ruoantuotannolla ei Suomessa tienaa, sanoo maanviljelijä Anne-Mari Tarkkio. Mikä ratkaisuksi?

Huomenta Suomessa nostettiin torstaina puheenaiheeksi suomalainen ruoka ja sen tuottaminen. Oman näkemyksensä tuottajien tilanteesta kertoi somestakin tuttu maanviljelijä Anne-Mari "Amski" Tarkkio.

Hänen mukaansa ruoan tuottaminen Suomessa ei yksinkertaisesti kannata.

– Selvityksen mukaan vehnän tuottaminen maksoi viljelijälle tänä vuonna 250 euroa per hehtaari. Keskimäärin maanviljelijä teki tappiota 23 000 euroa tänä vuonna, maanviljelijä kertoi Huomenta Suomessa.

Anne-Marin eli @amskidabamski:n videot ovat suosittuja sekä TikTokissa, Instagramissa että YouTubessa.

Anne-Mari tienaa somevideoilla, mutta tekee tappiota ruoantuotannolla

Anne-Mari luopui itse karjasta ja lopetti tilallaan maitotuotannon. Sen sijaan hän siirtyi kasvinviljelyyn. Hänelle kannattavampaa on kuitenkin tehdä videoita sosiaaliseen mediaan kuin tuottaa kotimaista ruokaa.

– Väistämätön lopputulos on, että vaihdan johonkin päiväduuniin, jos viljely ei kannata. Lopputulos on, että me emme kohta enää tuota ruokaa Suomessa.

Ruoan tuottaminen Suomessa on kallista monen eri tekijän, muun muassa sääolosuhteiden vuoksi. Usein puhutaan liian pienistä tuottajahinnoista ja kaupan kovista katteista.

Kauppa sysää vastuun teollisuudelle

Päivittäistavarakaupan toimitusjohtaja Tuula Loikkanen kuitenkin sanoo, ettei asia ole niin yksinkertainen.

– Kauppa on solmukohta teollisuuden ja kuluttajan välillä. Me emme voi mennä sanomaan teollisuudelle että paljonko he maksavat viljelijöille.

Loikkanen myös muistuttaa, että peräti 45 prosenttia ruoan hinnasta koostuu erilaisista veroista. Kaupan tehtävänä on Loikkasen mukaan myös pitää huoli siitä, että kuluttaja pystyy ostamaan kotimaista ruokaa. Tällä hetkellä moni joutuu laskemaan pennosensa kaupassa hyvin tarkkaan.

– Jos yhtäkkiä hinta nousisi, ostaisiko kuluttaja suomalaista ruokaa? Tällä hetkellä 80 prosenttia Suomessa myytävästä ruoasta on kotimaista. Se on ihan hurjan iso luku. Ei muissa maissa ole tällaisia, Ruotsissa kotimaisuusaste 50 prosenttia.

"Kumpi valehtelee, kauppa vai selvitys?"

Maanviljelijä Anne-Mari sen sijaan toivoisi, että tuottajien sananvalta lisääntyisi ja hintoja voisi määritellä itse.

– Me emme halua rikkauksia, vaan maataloudesta kannattavaa. Lupaan kyllä tuottaa sen ruoan, kunhan se olisi kannattavaa.

Huomenta Suomen lähetyksen jälkeen hän myös kyseenalaisti Loikkasen sanomiset omalla Instagram-tilillään.

– Jos maatalouden taloudellisesta ahdingosta on tehty selvitys, josta käy ilmi, että syy ahdinkoon on kaupan liian suuri valta-asema, mutta kauppa sanoo, että heillä ei ole valtaa, niin kumpi valehtelee, kauppa vai selvitys?