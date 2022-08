Kauhavalaispellolla tallusteli joukko eurooppalaisia sisäänostajia hiilinegatiivisen herkun perässä – Michelin-kokki kertoo uudesta ruokatrendistä

­– Kyseessä ei ole lajike, vaan nimi kertoo siitä, että peruna on kasvatettu vuoroviljelyperiaatteella, kertoo yrittäjä Rami Lilja.

Lilja Farmsille on tullut kylään bussilastillinen väkeä Hollannista, Saksasta ja Belgiasta. On lehdistöä, kauppojen sisäänostajia, ravintoloitsijoita ja kokkeja. Kaikkia heitä kiinnostaa hiilinegatiivinen ruoka, jota voi nostaa Lilja Farmsin pelloilta.

– ­Kyse on yksinkertaisesti siitä, että hyvän sadon tekemiseen ei tarvita enää kemiaa, kun vuoroviljelyssä biologia ja luonto hoitavat hyvän kasvun, sanoo Lilja.

Vuoroviljely on ikivanha viljelyperinne, jossa samaa lajia ei kasvateta vuodesta toiseen samalla pellolla. Kasvien kierrättäminen parantaa maan ravinteikkuutta ja vähentää tautiriskiä. Samalla lepovuodet, jolloin pellossa ei kasvateta mitään sadoksi kelpaavaa, sitovat hiiltä.

Start up-yritys on kehittänyt Frex-tuotteet, jotka perustuvat hiilinegatiivisuuteen. Kyse ei ole pelkästä mainoskikasta, sillä hiilen sitominen ja hiilinegatiivisuus todennetaan säännöllisilla mittauksilla. Tämä on nyt kiinnostava arvo Euroopassa.

– ­Voi sanoa suoraan, että Suomessa sillä ei ole merkitystä, mutta Euroopassa sillä on valtavan suuri merkitys. Me solmimme tällä hetkellä jakelusopimuksia Keski-Eurooppaan lisääntyvissä määrin, kertoo Knuuttila.

Hiilinegatiivinen peruna kiinnostaa

Herneitä ja punajuuria maistelemassa on myös saksalainen Michelin-kokki Rene Frank. Hänelle vastuullisuus ruokavalinnoissa on itsestään selvä asia.

– Minusta kokki on vastuussa siitä, millaista ruokaa hän asiakkaille tarjoaa. Vastuullisuus on tärkeää, koska asiakkaat luottavat siihen, mitä kokki heille tarjoaa, sanoo Frank.

Kauhavan pelloilla vierailevassa seurueessa on mukana ruuan viennistä kiinnostuneita tahoja ministereitä myöten.

– ­Täytyy sanoa, että meillä ei ole tehty tarpeeksi ruuan viennin suhteen. Siitä kertoo se, että vaikka on meillä on puhdasta ja laadukasta ruokaa, meillä viedään ruokaa ulos vain miljardin edestä. Tuonti on neljä miljardia, kuvailee maatalousministeri Antti Kurvinen.