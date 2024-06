170 lehmän isäntä Pekka pettyi EU-politiikkaan

Kurvaamme aution pohjoiskarjalalaisen kylän läpi. Mutkan takaa aukeaa hillittömän iso peltoalue, jonka reunalla on kaunis kartano, muutama suuri navetta ja lukuisia työkoneita.

Moni voisi ajatella tätä tutuksi suomalaiseksi näyksi, mutta oikeastaan kyseessä on harvinaisuus, sillä luomutilallisten määrä on enää vain murto-osa kaikista maidontuottajista.

Partanen on pystynyt edelleen tuottamaan luomumaitoa, vaikka hänkin myöntää tilanteen huolestuttavan.

– Luomumaidon tilanne on tällä hetkellä heikko, ja tavallisen maidon tuottaminen on vain taloudellisesti kannattavampaa.

Partanen on huolissaan siitä, että hän joutuisi lopettamaan luomutuotannon.

– Meillä on tosi paljon tehostettu tuotantoa, ja keksitty ratkaisuja kustannusten alentamiseen, mutta tuloja on vaikea nostaa ilman lehmämäärän lisäämistä. Aletaan olla tosi lähellä siinä, ettei ole enää isoja konsteja tehdä enempää säästötoimenpiteitä.

Luomumaidontuottajan kaksi kriisiä

Luomumaidolla on Partasen mukaan kaksi kriisiä. Toisaalta ihmisten rahatilanne ja toisaalta ympäristöystävällisten ihmisten kasvispainotteinen ruokavalio.

Partanen on alun perin halunnut lähteä luomutuotantoon mukaan, koska tähän asti se on ollut taloudellisesti kannattavampaa kuin tavallisen maidon tuotanto. Viljely on kuitenkin pitkäjänteistä, eikä Partanen halua vuoden tai parin muutoksen perusteella siirtyä luomusta pois.