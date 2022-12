Maailmankirjat sekaisin? Pariisi avasi vain alkoholittomia viinejä myyvän liikkeen – "Vastaamme hyvin suureen kysyntään"

Koronapandemia toi idean viiniliikkeestä

Ja siinä Laborde haluaa olla avant-gardea, etujoukossa. Toki hänen liiketoimintaideaansa on ”kiittäminen” luonnonvoimasta, koronaviruksesta.

Pandemia on saattanut vähentää joidenkin muidenkin ranskalaisten viinin juontia (joillakin sitä vastoin lisätä ahdistavien liikkumisrajoitusten keskellä), mutta suunta takavuosikymmenien määristä puhtaalla alkoholilla mitattuna on tultu kaatamalla alaspäin.

Viinin kulutus kutistunut roimasti

Kun 1960-luvulla ranskalainen nauttia bordeaux’taan, burgundiaan, rieslingiään tai samppanjaansa noin 26 litran puhtaan alkoholilitran verran vuodessa, nyt määrä on 11 litraa, sanoo alkoholitutkija Mickael Naassila Picardien Jules Verne -yliopistosta.

Väheneminen on kuitenkin hidastumassa, hän arvioi. Ranskalainen päihteiden käyttöä tutkiva laitos Ofdt tosin laskee määrärimaa vielä reilusti alemmaksi. Sen mukaan toissa vuonna puhdasta alkoholia kului vain 5.6 litraa vuodessa per nuppi.

Joka tapauksessa muutos on iso maassa, missä France profonde, maaseutujen Ranska, ruokineen ja juomineen on ollut ja yhä on kulttuurista ydinidentiteettiä.