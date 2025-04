Yllättäviä alkoholiuutisia Italiasta: "Mielestäni se on leikkimistä eikä oikea tuote"

Alkoholittomat viinit tekevät lopulta tuloaan myös Italiaan epäluuloista huolimatta.

Vaikka laki tekee alkoholittoman viinin valmistuksesta yhä hankalaa Italiassa, ne tekevät tuloaan myös tässä perinteisessä viinimaassa.

– Mielestäni alkoholiton viini on leikkimistä eikä oikea tuote. Minulle viini on vakava asia, se syntyy tietynlaisena ja sen pitää pysyä sellaisena, Chianti classico -viiniä tuottava Bruno Mazzuoli sanoo..

– Mutta samalla uskon, että sille (alkoholittomalle viinille) saattaa löytyä pieni markkinasegmentti.

RomeWineExpo-viinitapahtumassa La Montanina -viinitilansa tuotteita esittelevä Mazzuoli ei ole ainoa italialainen viinintuottaja, joka suhtautuu alkoholittomiin viineihin epäluuloisesti tai jopa avoimen vihamielisesti.

Niiden valmistus on tähän asti ollut Italiassa kiellettyä, ja uuden trendin haistaneet viinintuottajat ovat joutuneet poistamaan alkoholin tuotteistaan ulkomailla.

"Toistaiseksi olen maistanut alkoholitonta olutta"

Vastustuksesta huolimatta alkoholittomat viinit tekevät lopulta tuloaan myös perinteiseen viinimaahan.

Huhtikuun alussa ne olivat ensimmäistä kertaa esillä maan suurimmilla viinimessuilla Vinitalyssa Veronassa, ja joulukuussa hyväksytyn lakimuutoksen myötä niiden valmistus on nyt sallittu myös Italian rajojen sisällä.

RomeWineExpon kävijät suhtautuvat alkoholittomiin viineihin joko torjuen tai varovaisen uteliaasti.

Niitä olisi valmis maistamaan esimerkiksi kieltenopettaja Federica Falzetti, joka kertoo opiskelleensa vapaa-ajallaan sommelieriksi eli viinien asiantuntijaksi.

– Miksi ei, tietenkin! Toistaiseksi olen maistanut vain alkoholitonta olutta. Alkoholiton viini voisi sopia vaikkapa raskaana olevalle tai ihmiselle, joka ei muista terveyssyistä voi juoda alkoholia, mutta haluaa jotain muuta kuin vettä, Falzetti pohtii.

Bertrand Durandille alkoholittomat viinit ovat jo tuttuja. Hän kertoo niiden maun parantuneen vuosien varrella, mutta perinteiseen viiniin niitä ei voi vielä verrata.

– Uskon, että niille on olemassa markkinat, sillä yhä useammat eivät juo lainkaan tai pyrkivät juomaan entistä vähemmän. Humalahakuinen juominen ei ole enää muodikasta, erityisesti nuorten keskuudessa, Durand pohtii.

"Viinimarkkina on hyvin konservatiivinen"

Alkoholittomien viinien uranuurtajana Italiassa on toiminut Martin Hofstätter, joka toi ensimmäiset alkoholittomat viininsä markkinoille vuonna 2021. H

än vastaa puhelimeen tilaltaan Pohjois-Italian Etelä-Tirolista. Hofstätterin mukaan Italian viinimarkkina on hyvin konservatiivinen, ja perinteiset viinintuottajat pitävät alkoholitonta viiniä uhkana.

– He ajattelevat, että yksi alkoholiton viinipullo on yksi pullo pois alkoholillisen viinin myynnistä. Mutta se ei ole totta, sillä suurin asiakaskunta on ihmiset, jotka eivät juo alkoholia lainkaan, Hofstätter sanoo.

Italian hallituksen tekemää lakimuutosta, joka sallii alkoholittomien viinien valmistuksen Italiassa, Hofstätter kritisoi riittämättömäksi. Hän aikoo jatkossakin poistaa alkoholin tuotteistaan Saksassa.

Italiassa uuden lain mukaan viini ja alkoholiton viini pitää valmistaa eri tiloissa, joissa tulee myös olla omat sisäänkäynnit.

– Mielestäni ainoa selitys tälle on se, että valmistaminen halutaan tahallaan tehdä vaikeaksi. Alkoholittoman viinin vastustaminen jarruttaa innovaatioita ja rankaisee samalla koko viinin tuotantoketjua iskien erityisesti pientuottajiin, Hofstätter sanoo.

Rattijuopoille kovemmat rangaistukset

Alkoholittoman viinin suosiota Italiassa vauhdittaa viime joulukuussa voimaan tullut uusi liikennelaki.

Vaikka lain sallimat promillerajat pysyivät samoina kuin ennenkin, on alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajavan rangaistuksia kovennettu.

Jos kuljettajan veren alkoholipitoisuus on 0,5–0,8 promillea, on seurauksena 573–2 170 euron sakot ja 3–6 kuukauden ajokielto.

0,8–1,5 promillen humalassa ajamisesta tuomitaan enintään kuusi kuukautta vankeutta, 800–3 200 euron sakot ja 6–12 kuukauden ajokielto.

1,5 promillen rattijuopumuksesta on rangaistuksena 6–12 kuukautta vankeutta, 1 500–6 000 euron sakot ja 1–2 vuoden ajokielto.

Vasta ajokortin saaneille kuskeille alkoholin käyttöä ei ensimmäisen kolmen vuoden aikana sallita lainkaan.

Franco Fusco ja Chiara Biondo RomeWineExpo-viinitapahtumassa Roomassa 9. maaliskuuta. Viini on heille yhteinen harrastus. Liikennelain uudistuksen myötä he vierailevat viinitapahtumissa nyt auton sijaan junalla.Str / Lehtikuva

Ravintolat innovoivat jopa hotelliyöpymisiä

RomeWineExpossa vierailevat Chiara Biondo ja Franco Fusco kuuluvat viinitapahtumien vakiokävijöihin. Lakimuutoksen jälkeen niihin matkustaminen autolla on kuitenkin muuttunut ongelmalliseksi.

– Koska tulimme tänne 70 kilometrin päästä, otimme junan. Ja jos käymme nykyisin autolla viinitiloilla, yövymme lähistöllä, pariskunta kertoo.

Viinintuottaja Bruno Mazzuoli suhtautuu liikennelakimuutokseen kriittisesti.

– Liika juominen on tuomittavaa, mutta yhdeksän kymmenestä onnettomuudesta, joiden väitetään johtuneen viinistä, johtuvat tosiasiassa muista syistä. Jos normaalisti juova ihminen on juonut viiniä, hän tietää sen ja ajaa hiljaa, Mazzuoli uskoo.

Pienyrittäjiä ja artesaaniyrityksiä edustavan CNA:n Sisiliassa toteuttaman kyselyn mukaan 40 prosenttia kuluttajista on vähentänyt ravintolassa syömistä uuden lain voimaantulon jälkeen.

Yrittäjäjärjestö Confesercentin kyselyyn vastanneista ravintoloitsijoista 72 prosenttia puolestaan kertoi alkoholin myynnin vähentyneen, Bresciaoggi-sanomalehti kertoi tammikuussa.

Lehtitietojen mukaan lakimuutos on kannustanut ravintoloitsijoita innovaatioihin kuten sukkulabusseihin, tarjoamaan illallisen hintaan myös hotelliyöpymisen tai mahdollisuuden viedä ravintolassa avattu viinipullo kotiin.