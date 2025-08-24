Gotlanti pimeni: Syy epäselvä

Gotlannin asukkaita kehotettiin illalla käyttämään vettä säästeliäästi, sillä sähkökatko aiheutti häiriöitä myös vesihuoltoon.
Ruotsille kuuluva Gotlannin saari kärsi lauantai-iltana laajasta sähkökatkosta. 

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan sähköt saatiin kuitenkin palautettua kaikille asiakkaille myöhään illalla.

Sähkökatkos alkoi lauantai-iltana kello yhdeksän jälkeen paikallista aikaa, eli asiakkaat olivat ilman virtaa pisimmillään noin parin tunnin ajan.

Sähkökatkon syy on vielä epäselvä. Paikallisen energiayhtiön edustaja kertoi aiemmin SVT:lle, että sähkökatkos johtui viasta mantereen ja Gotlannin välisessä yhteydessä, eikä asiassa epäillä sabotaasia.

