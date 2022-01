Maailman isoin perunaoletettu joutuu DNA-testiin – "Luulevatko he, että olen geneettisesti muunnellut sitä?"

Aluksi perunaoletettua kutsuttiin medioissa nimellä Doug, mutta sittemmin nimi on lyhentynyt muotoon Dug. Ennätyksiä kokoava Guinness World Records haluaa ennen tittelin myöntämistä tehdä Dugille DNA-testin. Dug onkin lähetetty Skotlantiin, jossa tarkoitus on selvittää, onko se oikeasti pottu.

– Luulevatko he, että olen geneettisesti muunnellut sitä? Tämä on ollut tunteiden vuoristorataa, toistaiseksi todentamattoman perunan pihaltaan vaimonsa kanssa löytänyt Colin Craig-Brown sanoo uusiseelantilaisen Stuff-uutissivuston mukaan .

Todistelu tuntuu miehestä lannistavalta, mutta hän haluaa todistaa epäilyt vääriksi. Tällä hetkellä maailman suurimman potun titteli on vain vajaa viisikiloisella laiheliinilla.

Dugin paino alkoi laskea

Tulevaisuudessa Dug saattaa saada uuden muodon vodkana. Colin on myös miettinyt kloonaavansa mukulan, jotta hän ja muut voisivat nauttia kuuluisuuden seurasta pidempään.

Colin on selvästi vakuuttunut, että Dug on oikea peruna. Mies aavistelee, että kyseessä on Moonlight-lajin pottu, jonka mukulat voivat kasvaa todella suuriksi. Dugin perimmäinen luonne selvinnee lähitulevaisuudessa.