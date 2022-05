Loppuuko peruna, uhkaako sipsipula? Selvitimme, toteutuuko kotimaisten pottujen kauhuskenaario

– Jos perunavarastojen väheneminen jatkuu samalla 23 miljoonan kilon kuukausitahdilla, niin varastoissa on jäljellä ruokaperunaa kolmeksi kuukaudeksi. Sama kolmen kuukauden kulutus on jäljellä, jos mukaan lasketaan myös ruokateollisuusperunat, totesi yliaktuaari Anna-Kaisa Jaakkonen Luken tiedotteessa .

Jaakkonen kertoi tuolloin MTV Uutisille asian tarkoittavan käytännössä sitä, että ainakin jotkut perunalajikkeet voivat loppua kaupoista ennen aikojaan. Nyt, kun kolme kuukautta tuosta ennustuksesta on kulunut, mikä on perunoiden tilanne Suomessa? Selvitimme asiaa kauppaketjuilta.

Varastoperunaa ei välttämättä aivan riitä uuteen varhaisperunasatoon saakka

– Pitkin talvikautta uutisoitiin, että peruna on loppumassa kovinkin aikaisin tänä keväänä. Nyt alkaa hahmottua, että näillä varastoilla päästään kesäkuun alkuun.

Puhakan mukaan tilanne on jokseenkin poikkeuksellinen, mutta ei kuitenkaan katastrofaalinen. Ei ole aivan tavallista, että edellisen kauden varastoperuna loppuu ennen uuden sadon varhaisperunoiden saapumista kauppoihin.

Keskon näkemyksen mukaan perunapula ei ole toteutunut, eikä myöskään uhkaa toteutua. Osto- ja myyntipäällikkö Liisa Erosen mukaan viime satokauden perunoiden odotetaan riittävän kesään asti, jolloin on tarjolla jo uuden sadon perunoita.

Onko sipsi- tai perunapakastepula mahdollinen?

– Sen verran pystyn kommentoimaan, että niin sanottu ruokaperuna ja teollisuuden tarpeisiin käytettävä peruna on eri asia. Käsitykseni kuitenkin on, että tavaraa ei olisi ihan riittävästi.

Perunoista jatkojalostetaan monenlaisia elintarvikkeita, kuten perunapakasteita ja perunalastuja. K-ryhmän osto- ja myyntipäällikkö Taina Ellimäki kertoo, että toistaiseksi esimerkiksi ranskanperunoiden osalta saatavuustilanne on normaali.

– Epävarmuustekijöitä on paljon, mutta tällä hetkellä tuotteita on normaalisti tarjolla. Pakasteperunoiden valmistuksessa käytetään tyypillisesti auringonkukkaöljyä, jota tuotetaan Ukrainassa. Vallitsevan maailmantilanteen johdosta on mahdollista, että öljyjen saatavuudessa esiintyy katkoksia, mikä saattaa heijastua pakasteperunoiden saatavuuteen.