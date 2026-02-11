Proteiinipitoiset siemenet sopivat täydellisesti sekä puuron että smoothien joukkoon.

Kyykkyä ja Kuoharia -podcastin juontajat sekä hyvinvointiyrittäjät Kerttu Rissanen ja Laura Kaartinen vierailivat viikonloppuna Huomenta Suomessa ja jakoivat muun muassa vinkkejä sekä vetreytymiseen että ravitsevaan aamupalaan.

Hyvinvointivalmentajana työskentelevä Kaartinen oli loihtinut studioon herkullisen aamiaiskattauksen smoothiella, tuorepuurolla ja tortillamunakkaalla.

– Tässä on proteiinit, hiilarit ja rasvat mietitty ihan viimeisen päälle.

Sekä tuorepuuron että smoothien joukkoon oli lisätty yksi superraaka-aine, chia-siemenet.

Tiesitkö? Chia-siement ovat hyvä proteiinin ja kuitujen lähde. Lisäksi niissä on korkea alfa-linoleenihappopitoisuus. Alfa-linoleenihappo on kasvipohjainen omega-3-rasvahappo, jolla on tulehdusta lievittäviä vaikutuksia.

Kaartisen mukaan moni turvottaa chia-siemenet ennen kuin lisää niitä ruokaan, ja tälle on olemassa hyvä syy.

– Silloin ne myös liukenevat suolistossa paremmin.

Tuorepuuroa hyvinvointivalmentaja suosittelee aamupalaksi erityisesti siksi, että se on myös helppo pakata tarvittaessa mukaan.