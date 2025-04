Lihojen todellinen ero: Lammasta vai karitsaa ruokakaupasta?

Mitä eroa on lampaalla ja karitsalla, ja miten ero ilmenee lihaa kokatessa?

Pääsiäinen lähestyy ja moni suunnittelee jo juhlapöydän antimia. Pääsiäinen onkin joulun ohella yksi suurimmista ruokajuhlistamme.

Perinteisiin pääsiäisruokiin lukeutuvat meillä muun muassa mämmi, pasha ja lammas. Pääsiäislampaalla on pitkä historia ja lammaspaistia on K-ruoka-sivuston mukaan tiettävästi syöty osana pääsiäisateriaa jo 600-luvulla. Perinteellä on kristilliset juuret. Suomessa pääsiäislammasta on syöty yleisesti vasta 1900-luvulla.

Suosittuihin pääsiäisresepteihin kuuluvat muun muassa lammaspaisti, lampaanfilee, karitsanpotka, karitsankare ja lampaanviulu. Ruokakauppojen lihatiskeillä on tarjolla monipuolisesti eri ruhonosia, eikä kaikille ole täysin itsestäänselviä niiden erot.

Mitä eroa on lampaan- ja karitsanlihalla?

Karitsa ja lammas ovat sama eläin. Lihakeskusliitto kertoo, että nimitysten ero perustuu eläimen ikään. Karitsasta tulee lammas, kun se täyttää vuoden.

Mitä tulee eläimen lihaan, lampaan ja karitsan suurimpana erona on lihan koostumus: karitsanliha on lampaaseen verrattuna vähärasvaisempaa ja sen lihaskudos on koostumukseltaan pienisyistä.

Reinin Lihan Pirjo Passinen kertoi Ylelle jo vuonna 2013 lampaan- ja karitsanlihan eroista. Passisen mukaan erot on hyvä tietää, jos haluaa varmasti hyvää lihaa pöytään.

– Karitsan vähärasvainen liha on maultaan hieman hienoaromisempaa. Siitä puuttuu tämä niin sanottu villasukkalisä, mikä lampaassa herkemmin on sen isomman rasvapitoisuuden myötä, Passinen totesi.

