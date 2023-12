Mitä ihmettä? Laki sallii alkoholijuomien tilaamisen kotiin Woltilla, mutta ei K-kaupasta

Syy on se, että S-ryhmällä ja Keskolla on alkoholin vähittäismyyntilupa. Silloin edes ykkösolutta ei saa myydä kotiinkuljetuksella, koska alkoholituotteet tulee lain mukaan luovuttaa vähittäismyyntipaikassa. Noutotilauksissa alkoholituotteita voi kuitenkin myydä.

Woltilla ja Foodoralla puolestaan ei ole vähittäismyyntilupaa – eikä -paikkaakaan. Niille korkeintaan 2,8-prosenttisten alkoholijuomien myynti verkosta kotiin on siis lain mukaan sallittua.

Epäselvyys laissa

– Alkoholilaissa ei ole selkeitä säännöksiä enintään 2,8-prosenttisten alkoholijuomien kotiinkuljetukselle. Asiaan liittyvien säännöksien tulkinta on siksi hankalaa, Kunnas kertoo.

Onko laki aiheuttanut ihmetystä vähittäismyyntiluvan haltijoissa, kun heiltä mietojenkin juomien kotiinkuljetus on kielletty?

– Luonnollisesti alkoholilain epäselvyys on herättänyt kysymyksiä ja luonut tarvetta viranomaisten antamalle ohjaukselle.

Valvonta mahdotonta

Ykköoluen kotiinkuljetuksessa on kuitenkin omat rajoituksensa. Alkoholijuomia ei saa luovuttaa alle 18-vuotiaalle, henkilölle jonka päihtymys on selvästi havaittavissa tai joka käyttäytyy häiritsevästi, tai jos on perusteltu syy epäillä alkoholijuomien välittämistä.