Suomalaisella kasvihuonealalla merkittävä muutos: "Kun moni tekee samaa asiaa yhtä aikaa, niin tulee tällaista jälkeä"

Muoviin pakattu kurkku ei ole epäekologinen

Kaupan vihannestiskeillä kurkku on usein muovikääreessä. Salaatti taas on muoviruukussa ja vieläpä muovipakkauksen suojaama.

Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri selittävät, että syy muovin käyttöön on hävikin minimoiminen. – Jo parin prosentin hävikki kurkun painosta aiheuttaa suuremman ilmastorasituksen kuin muovikääre, Jalkanen sanoo. Hävikkiä tulee, jos kurkku nahistuu tai jos se heitetään pois pilaantumisen takia, hän sanoo. Katajajuuren mukaan kysymys on siitä, että kurkun kelmuttaminen lisää sen säilyvyyttä pari viikkoa. Jos muovittamattoman kurkun hävikki kaupoissa ja kotitalouksissa lisääntyy pari prosenttia, ylittää se kelmuttamisen ilmastovaikutuksen. Jalkanen sanoo, että kelmun paksuus on lisäksi ohentunut noin 40 prosenttia kymmenessä vuodessa. Muovilla eristetään ja suojataan Jalkasen mukaan myös herkkiä elintarvikkeita, kuten salaatteja ja ruukkuyrttejä. Tavallista tomaattia ei myydä muovipusseissa, ja Jalkanen toivoo, että tilanne jatkuu samana. Erikoistomaattien rasiat puolestaan ovat kierrätettävää muovia – joskus jo kerran kierrätettyä. Jalkanen painottaakin muovin kierrätyksen tärkeyttä myös kotitalouksissa. Täysin biohajoava muovi olisi yksi ratkaisu

Muovipakkauksille kehitetään lisäksi vaihtoehtoja, lähinnä sellupohjaisia, Jalkanen kertoo. Kehitysprojekteja on meneillään myös Suomessa.

Katajajuuri huomauttaa, että muovin yksi potentiaalinen ongelma on, että siitä irtoaa mikromuoveja ympäristöön. Sama koskee hänen mukaansa sellusta tehtyjä biomuoveja.

– Jos mikromuovit ovat ongelma, ratkaisu olisi tehdä pakkauksista luonnossa täysin biohajoavia, hän sanoo.

Katajajuuren mielestä muovi itsessään on silti oikein käytettynä ja oikein jätehuoltoon toimitettuna varsin hyvä ja tehokas materiaali, jolla on paljon positiivisia puolia.