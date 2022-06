"Kuin kokista, mutta terveellisempää" – testasimme uuden hämmentävän hittijuoman, jota burgerimies Akseli Herlevikin ylistää

Joko sinä olet kuullut balsamicovissysta? Balsamicon ja vissyn yhdistelmä kuulostaa eittämättä oudolta, mutta juomasta on kuitenkin muodostunut sosiaalisessa mediassa pienimuotoinen hitti.

Akseli Herlevi suosittelee: "Mieltäavaava juoma"

– Se tuli jossain somessa vastaan ja ajattelin, että onpas erikoinen juttu, täytyy kokeilla. Balsamico on mielestäni hyvää ja pohdin, että mahtaakohan kaupasta löytyä Suomesta sellaista oikeanlaista, kun suurin osa on pelkkää etikkaa, Herlevi kertoo MTV Uutisille.

– Se maistuu hieman kokikselta. Juoma on raikas ja etikkainen, jännän makuinen. Tämä on erilainen vaihtoehto virvoitusjuomista tykkääville, Herlevi perustelee.

"Maku on vähän samantyyppinen ku kokiksessa, mutta hedelmäisempi ja hieman viinisempi. Oikeastaan aika tyylikkään makuinen. Jos susta tuntuu että on outoa miksata periaatteessa etikkaa ja vettä keskenään, ni heitä sun biasit molokkiin ja anna itelles mahollisuus. Saatat yllättyä", Herlevi kirjoitti Instagramissa. Jos julkaisu ei näy, katso se täältä .

– Aika monella on ennakoluuloja juomaa kohtaan. Se on siitä hyvä resepti, että sillä on mahdollisuus muuttaa ihmisten käsityksiä. Ensin balsamicovissy voi tuntua oudolta, mutta se onkin mieltäavaava juoma.