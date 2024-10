Kotipizzan lihauutinen sytytti someraivon

Tiedotteessaan Kotipizza kertoo, että marraskuussa myyntiin tulevassa uudessa Diavola-pizzassa käytettävä nduja-makkara on tanskalaisen Danish Crownin tuottamaa, ja siinä käytetty liha on peräisin Tanskasta, Saksasta ja Puolasta.

Päätöksen myötä myös kana, salami, pepperoni, kinkku ja pekoni ovat parhaillaan mukana Kotipizzan emoyhtiön The European Pizza Companyn kilpailutuksessa.

Käynnissä olevaan kilpailutukseen osallistuu sekä suomalaisia että ulkomaisia toimittajia. On siis mahdollista, että jatkossa osassa raaka-aineista otetaan käyttöön Suomen ulkopuolella tuotettu vaihtoehto.

Inflaatio ja kustannuspaineet

– Osa vastuutamme on taloudellinen vastuu yrittäjillemme. Tehtävämme on varmistaa, että yrittäjillämme on jatkossakin mahdollisuus toimia kannattavasti ja työllistää ravintola-alan ammattilaisia, tiedotteessa kerrotaan.