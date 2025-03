Kim Mikkola kertoo, miten ruskea kastike kuuluisi oikeasti tehdä: "Paholaisen leikki"

MasterChef Suomi -ohjelmassa tuomaroiva kokki Kim Mikkola paljastaa täydellisen ruskean kastikkeen salaisuuden.

MasterChef Suomi -ohjelman uudella tuotantokaudella kilpailijat saivat haasteekseen valmistaa perisuomalaisen ruskean kastikkeen.

Kokkituomari Kim Mikkolan mukaan ravintolakoulussa opetellaan ensimmäisenä kahden kastikkeen valmistaminen.

– Toinen on bechamel ja toinen velouté, josta aasinsiltana pääsemmekin siihen, että suomalainen klassikkokastike ruskea kastike on myös velouté-pohjainen kastike, mutta siinä työjärjestys on hyvin erilainen, Mikkola pohjusti ohjelmassa.

"On paholaisen leikki, kuinka pitkälle uskallat paahtaa jauhoja"

Mikkolan mukaan ruskean kastikkeen valmistaminen niin sanotusti erottelee jyvät akanoista. Kokki vertaa kastikkeen valmistamista formuloihin: voittaja on yleensä se, joka uskaltaa jarruttaa mutkaan kaikista myöhäisimmässä hetkessä,

– Tässä on sama homma. On paholaisen leikki, kuinka pitkälle uskallat paahtaa jauhoja.

Mikkola aloittaa kastikkeen valmistamisen vehnäjauhoja ruskistamalla. Jauhoja tulee koko ajan heilutella pannulla, jotta ne eivät pala. Tavoitteena on kuitenkin mennä aivan "palamisen rajamaille".

Kim Mikkolan täydellisen ruskean kastikkeen salaisuus piilee myös yllättävissä mausteissa.

