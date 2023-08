Yllättävä korvaaja ananakselle: "Ripottele homejuuston seuraksi pizzan päälle"

Tiesitkö, että viinirypäle viihtyy myös Suomessa?

Viinirypäleitä kasvatetaan myös Suomessa ja erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomi ovat otollisia alueita viinirypäleen kasvatukselle.

– Viinirypäleen maun kehittymisen kannalta Suomen valoisa kesä voi olla jopa etu ja viileä sää mahdollistaa pienemmän torjunta-aineiden käytön, kun tauteja ja tuholaisia on vähemmän. Suomen kasvukausi on kuitenkin lyhyt ja rypälelajikkeiden välillä on paljon eroja talvenkestävyydessä, kertoo Oulun Maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntija Essi Keränen tiedotteessa.