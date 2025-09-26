Tee hävikkiviikon hengessä leipäpizzaa!
Syyskuun 22. päivä alkaneella hävikkiviikolla herätellään jälleen suomalaisia huomioimaan tarkemmin omaa ruokahävikkiään ja sen kustannuksia.
Suomalaistalouksissa syntyy paljon hävikkiä muun muassa kahvin osalta.
Lue myös: Pizzatäytteet muutamalla eurolla! Nerokas ruokakauppakikka
Pizzaperjantaina leipäpizzaa
Perjantai tarkoittaa monille pizzapäivää, mutta senkin voi toteuttaa hävikkiviikon hengessä! Pizza voi olla parhaimmillaan täydellistä hävikinpelastusruokaa, muistutti Leipätiedotus ry syksyllä 2024.
Yhdistyksen mukaan leipäpizza ja lämpimät voileivät ovat hyvä keino hyödyntää elintarvikkeet, joita uhkaa joutuminen hävikkiin.
– Pizzatäytteiksi käyvät esimerkiksi tähteiksi jääneet kastikkeet, kasvikset, liha, kala, juusto, creme fraiche, ananas ja vaikka persikka.
Sen sijaan, että tilaat tänään perjantaipizzan ravintolasta tai hankit uudet pizzaraaka-aineet, tarkista ensin kaappiesi tilanne. Jo hieman kuivahtanut leipä soveltuu mainiosti pizzapohjaksi ja leipäpalojen päälle voit rakentaa mieluisan pizzasi.
Tämä lämminleipäpelti on eräänlainen leipäpizza! Nappaa ohje: Lämminleipäpelti eli lämppärit pellillä