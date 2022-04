Käytätkö puista leikkuulautaa? Muista tämä: "Pahin virhe, jonka voit tehdä sen kanssa"

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla on aiemmin kerrottu erilaisten leikkuulautojen hyödyistä ja haitoista .

Hyvä leikkuulauta esimerkiksi suojelee työtasoa, toimii alustana kuumalle pannulle, on helposti puhdistettava ja tarjoaa vahingoittumattoman leikkuualustan laadukkaalle veitselle. Hyvä leikkuulauta ei myöskään tarjoa kasvualustaa haitallisille bakteereille.

Vääntynyt ja huojuva leikkuulauta monelle tuttu juttu

The Kitchn -ruokasivustolla nostetaan nyt esiin tärkeitä seikkoja puisen leikkuulaudan käyttäjille.

– Kukapa meistä ei olisi ottanut kaapista puista leikkuulautaa, joka on huojuva, hieman epätasapainossa ja vääntynyt? Tätä tapahtuu niin ammattilaisille kuin kotikokeillekin, kirjoittaa ruokatoimittaja Lish Steiling.

Lishin mukaan tällaisen leikkuulaudan saa toki pysymään hieman vakaampana, jos sen alle laittaa aina kostean keittiöliinan. Parasta kuitenkin olisi, jos puinen leikkuulauta ei pääsisi tällaiseen kuntoon lainkaan. Sen lisäksi, että puiset leikkuulaudat vaativat huoltoa öljyämisen muodossa, on myös tärkeää kiinnittää huomiota keittiövälineen käsittelyyn sitä pestessä.

"Pahin virhe, jonka voit tehdä sen kanssa"

Lish muistuttaa, että puista leikkuulautaa ei koskaan tulisi jättää märkänä tasoa vasten. Tämä on Lishin mukaan "pahin virhe, jonka voit tehdä sen kanssa".

– Kun olet pessyt käsin leikkuulaudan, sinun tulisi kuivata se mahdollisimman hyvin keittiöliinalla. Seuraavaksi jätä lauta kuivumaan niin, että sen reuna on tasoa vasten.

Puun luonteeseen kuuluu, että se imee kosteutta itseensä. Imeytyvän kosteuden määrä riippuu esimerkiksi siitä, kuinka öljytty leikkuulauta on. Puu on hengittävää materiaalia, joka laajenee ja kutistuu kosteuspitoisuuden vaikutuksesta. Siksi on tärkeää kuivata leikkuulauta kunnolla.