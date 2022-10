Onko joulukalenterin ostolla jo kiire? Irtokarkkikalenteri puhuttaa somessa – tällaisia ovat tämän vuoden uutuudet

Uusien joulukalenterien saapuminen kauppojen hyllyille on aina jännittävä hetki jouluihmisten syksyssä.

Tänä vuonna syötävien joulukalenterien osalta erityistä kiinnostusta on herättänyt varsinkin Cloettan irtokarkkikalenteri. Uutuuksien joukossa on monia muitakin mielenkiintoisia kalentereita, kuten Tony’s Chocolonelyn ja Fazerin patukkakalenterit sekä Foodinin terveellisiä välipaloja sisältävä kalenteri.

Joulukalenterikauppa käy jo kuumana

SOK:n myyntipäällikkö Juhani Haaran mukaan joulukalenterien tarjonta on kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana.

– Kuluttajille tutuimpia ja edelleen suosituimpia joulukalentereita ovat makeiskalenterit, joita on myyty pitkään, Haara kertoo.

Tokmannin viestintäpäällikkö Maarit Mikkonen kertoo, että joulukalenterikauppa on käynnistynyt hyvin, vaikka perinteisesti kalentereita ostetaan eniten marraskuussa.

Kalentereista erityisen suosittuja ovat olleet kosmetiikkakalenterit, joista Essencen joulukalenteri on myyty useasta paikasta jo loppuun.

K-ryhmän valikoimapäällikkö Eveliina Laato kertoo, että Keskon varastovalikoimassa on miltei sata erilaista makeiskalenteria, minkä lisäksi kauppiailla on mahdollisuus ottaa myyntiin myös kauppakohtaista valikoimaa.

– Ennen kysyntä keskittyi vahvasti perinteisiin suklaajoulukalentereihin, mutta tällä hetkellä – vaikkakin suklaajoulukalenterien kysyntä on myös edelleen vahvaa – asiakkaita kiinnostavat hyvin laajasti erilaiset kalenterit, Laato kertoo.

Verkkokauppa.com kertoo puolestaan tiedotteessaan, että "joulukalenteri" on ollut kaupan suosituin hakusana jo lokakuun alusta alkaen. Yksistään lokakuun aikana hakuja on tehty yli 8000 kappaletta.

– Viime vuosina tietyt uutuuskalenterit ovat onnistuneet aiheuttamaan näihin aikoihin hypen tuotteiden ympärillä ja pullonkauloja saatavuudessa. Aikaistuvat haut voivat olla seurausta siitä, että edellisvuosina on jäänyt kaivelemaan, kun ei olla ehditty saada sitä kaikista halutuinta kalenteria, uumoilee Verkkokauppa.comin ostopäällikkö Tatu Kaleva yrityksen tiedotteessa.

Suklaakalentereista kärkeen on Verkkokauppa.comin valikoimasta kohonnut Nestlén After Eight Big Ben -joulukalenteri.