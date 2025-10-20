Osa joulutuotteista on päätynyt tänäkin vuonna hävikkikauppoihin myyntiin jo ennen varsinaisen sesongin alkamista.
Joulu tuntuu aikaistuvan vuosi vuodelta, ja monet joulumakeiset ja -herkut ilmestyvät kauppojen hyllyihin jo syyskuussa. MTV Uutiset selvitti aiemmin, mistä ilmiö johtuu.
Joulun aikaistuminen näkyy myös hävikkiruokakaupassa. Vuonna 2024 joulukalentereita päätyi hävikkikauppoihin poikkeuksellisen aikaisin eli jo lokakuussa.
Joulukalentereita ja -pipareita hävikkiin jo syyskuussa
Hävikkikauppa Fiksuruoan markkinointipäällikkö Henriikka Raussi vahvistaa, että samanlainen ilmiö on nähtävissä myös tänä vuonna.
– Toden totta, tänä vuonna jälleen joulutuotteita on tullut reilusti valikoimiiin jo varhaisessa vaiheessa. Niitä on tarjottu meille niin paljon, että kaikkea ei ole saanut edes otettua, Raussi kertoo MTV Uutisille.
Osa joulutuotteista on mennyt myyntiin Fiksuruoan syksyllä avattuun ensimmäiseen kivijalkamyymälään Espoossa. Tilaa ei silti ole kaikelle.
– Joulukalentereiden lisäksi myös esimerkiksi pipareita ja karkkikeppejä tuli jo syyskuussa. Eli joulutuotteita tuli ainakin ihan yhtä ajoissa, ellei jopa aikasemminkin kuin viime vuonna.
Heikko myynti syksyllä voi johtaa hävikkituomioon
Raussin mukaan syitä hävikin aikaistumiselle voi olla useita: ensinnäkin sesongit alkavat lähtökohtaisesti aikaisemmin, ja isot kauppaketjut ostavat tuotteita jo todella hyvissä ajoin.
Samaan aikaan menekkiennustamisesta on tullut entistä tarkempaa. Kaupat siis pystyvät jo ennustamaan, mitkä joulukalenterit tulevat menemään kaupaksi.
– Kyse ei siis ole siitä, että tavara olisi jotenkin viallista. Muita mahdollisia tekijöitä voisi olla esimerkiksi tiukempi taloustilanne ja kallistuneet raaka-aineet, Raussi painotti jo vuonna 2024.
Koska kaupoilla on vain rajallisesti varasto- ja hyllytilaa, voi olla kannattavampaa toimittaa huonommin myyvät joulukalenterit hävikkiruokakauppoihin.
8:24Kaupan liiton Jaana Kurjenoja ja kauppias Sami Hertell kertoivat syksyllä 2024 syitä joulun aikaistumiseen.