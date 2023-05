Leipuri ymmärsi kakkutilauksen huvittavalla tavalla väärin – teki epätoivoisen korjausliikkeen viime hetkillä

Elmo, ei emo – näin leipuri korjasi tilanteen viime hetkillä

Katsottuaan uudelleen asiakkaan alkuperäisen tilausviestin Romero huomasi, että häneltä pyydettiin itse asiassa Elmo -kakkua. Elmo on yksi Seesamtien hahmoista.

Tätä videota on katsottu 2,2 miljoonaa kertaa. Ensin leipurin vitsiversio kommentoijalle, joka toivoi sivuotsatukkaista Elmoa, oikea demonstraatio asiakkaalle päätyneestä surkuhupaisasta Elmo-kakusta aivan videon lopussa. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä .

Romero kertoo Today-sivustolle, että huomio on ollut yllättävää, mutta tervetullutta.

– Se on hullua, sillä minulla ei ole ollut paljon seuraajia millään alustalla tai mistään syystä. Se on ollut hauskaa. Se on minusta hassua, 24-vuotias Romero sanoo.