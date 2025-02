Suomalaisten kahvinjuonnissa selvä muutos – yhden juoman myynti jopa 15-kertaistunut

Helsinkiläiskahvilaa pyörittävä Matias Merikukka kertoo, millaisia kahvinjuojia suomalaiset nykyään ovat.

Helsinkiläisen Kahvila Sävyn omistaja ja barista Matias Merikukka kertoi maanantaina Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa nykypäivän kahvi- ja kahvilakulttuurista.

Merikukan mukaan kahvikulttuuri on mennyt viimeisen noin kymmenen vuoden aikana huimasti eteenpäin. Vaikka perinteinen suodatinkahvi on edelleen suomalaisten ykkösvalinta, on erilaisten erikoiskahvien suosio noussut tasaiseen tahtiin.

Kaurajuomien myynti moninkertaistunut

Isoin muutos on kuitenkin tapahtunut kahvijuomien lisukkeissa.

– Silloin joskus, kun olen aloittanut, niin ei ollut kauramaitoa, vaan oli joku yksi soijamaitopurkki, ja se litran purkki lojui siellä viikkotolkulla.

Nykypäivänä eri valmistajat kehittävät kilpaa kotikeittiöihin ja kahviloihin sopivia kasvipohjaisia vaihtoehtoja lehmänmaidolle.

S-ryhmän tilastot paljastavat kaurajuomien myynnin peräti noin 15-kertaistuneen noin kymmenessä vuodessa. Suomen Kuvalehti kertoo, että. K-ryhmässä kaurajuomien osuus on hieman alle 20 prosenttia.

