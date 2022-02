K- ja S-ryhmät saivat ruoan verkkokauppaan uuden haastajan: Suosio yllätti, nyt uusille asiakkaille tarjolla vain jonotuspaikkoja

Korona-aika on lisännyt ruoan verkkokaupan suosiota Suomessa. Alan suurimpien toimijoiden S-ryhmän ja K-ryhmän antamien tietojen mukaan ruoan verkkokaupan koko on Suomessa noin muutaman prosentin luokkaa. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa on myös täysin ruoan verkkokauppaan keskittyneitä yrityksiä ja yksi niistä, norjalainen Oda on nyt rantautunut Suomeen.