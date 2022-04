Juhlava paska on ukrainalainen pääsiäisleipä – testaa paska-ohje

Muun muassa Ukrainassa ja muissa Itä-Euroopan maissa suositun paska-pääsiäisleivän nimi kutittelee väkisinkin suomalaisia huumorihermoja. Mitä pääsiäisherkku paska oikeastaan on, ja miten sitä leivotaan?

Paska on juhlaleivonnainen

Paska-leipä on noussut puheenaiheeksi muun muassa suositulla The Kitchn -ruokasivustolla , jossa ruokatoimittaja Kristina Vänni esittelee leivonnaista ja antaa vinkit sen valmistukseen.

– Leipä viedään usein kirkkoon siunattavaksi pääsiäisaamuna erityisessä korissa muiden ruokien kanssa. Jumalanpalveluksen jälkeen ruoat nautitaan perheen kesken, Kristina Vänni kertoo The Kitchn-sivustolla leivän taustoista.

– Paska-leipä voidellaan tyypillisesti kananmunalla ennen paistoa, jotta se saa kullanruskean värin. Leivonnainen on pääsiäispöydän upea keskipiste.

Näin paska tarjoillaan

Paska-leipä muistuttaa myös hieman kulitsaa, joka puolestaan on ortodoksien pääsiäisperinteisiin kuuluva pääsiäispulla.

Paska-leivästä on aiemmin kirjoittanut myös MTV Uutisten Makuja-ruokasivustolla Sivumaku-blogia pyörittänyt Jani Kinnunen.

Kokeile kotona: Paska – ukrainalainen pääsiäisleipä

Tämä paska-resepti on Sivumaku-ruokablogin Jani Kinnusen käsialaa. Alkuperäinen ohje on peräisin Allrecipes-sivustolta. Ainesmäärä on puolitettu, joten tällä ohjeella tulee matalampi leipä.