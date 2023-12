Joulukinkkujen todelliset erot: Mikä kinkku kannattaa ostaa?

Kinkun suosio näyttäisi kuitenkin olevan nyt hieman laskusuunnassa viime vuoteen verrattuna. Lidlin teettämän selvityksen mukaan kinkkua on tarjolla 81 prosentissa suomalaisista kotitalouksista, kun viime vuonna kinkku löytyi 84 prosentin joulupöydästä.

Erilaisten joulukinkkujen erot

Ei uskoisi, että vielä hieman yli vuosikymmen sitten kinkkuvaihtoehtoja oli kolme : luullinen kokonainen kinkku, potkallinen kinkku tai luuttomaksi leikattu kinkku. Lihaa näissä kaikissa oli saman verran, noin 6–8 kiloa. Nykyään kinkkuvaihtoehtoja on paljon enemmän.

Millainen joulukinkku sitten omaan joulupöytään kannattaisi valita? Mitä eroa eri joulukinkuilla oikeastaan on? Koostimme yhteen joulukinkkujen erot.

Juhlakinkku

Juhlakinkku-nimeä käytetään joulukinkulle, joka on potkalla tai ilman potkaa, muuten luuton, muodoltaan kokonaisen kinkun kaltainen.

Perinteinen joulukinkku

Perinteinen joulukinkku -nimeä käytetään suoliluulla tai ilman suoliluuta olevalle hieman pyöristetylle joulukinkulle. Kinkku on yleensä harmaasuolattu.

Pieni joulukinkku eli pikkukinkku

Kinkkurulla

Luomukinkku

Luomukinkku ei yleensä sisällä muita lisäaineita kuin suolaa. Luomukinkuissa on kuitenkin sallittua käyttää pieniä määriä lisäaineita, kuten kaliumnitriittiä, joka parantaa säilyvyyttä ja tekee lihasta punaisempaa. Eläinten kohtelussa noudatetaan luomuasetusta.

Pro Luomun mukaan luomusikojen hyvinvointiin vaikuttaa muun muassa se, että ne saavat toteuttaa lajinmukaisia käyttäytymistarpeitaan, niillä on kaksi kertaa enemmän karsinatilaa verrattuna tavanomaisiin sikoihin, monipuolisempaa ravintoa ja vapaus ulkoilla vähintään kesäisin.

Tuoresuolattu, harmaasuolattu ja punasuolattu kinkku

Tuoresuolattu kinkku on suolattu tuoreena, eli varastoitua ja pakastettua kinkkua ei saa kutsua tuoresuolatuksi.

Harmaasuolattu kinkku on suolattu suolalla, joka ei sisällä nitriittiä. Suomessa syödään yleensä harmaasuolattua kinkkua.

Punasuolattu kinkku on puolestaan suolattu nitriittiä sisältävällä suolalla. Nitriitti säilyttää kinkun punertavan värisenä. Punasuolattu kinkku on suosittu jouluruoka Ruotsissa.

Luullinen vai luuton kinkku?

HK:n mukaan luuton kinkku tehdään kinkun yläosasta, se on nahkaa lukuun ottamatta täyttä syötävää. Luuton joulukinkku kääritään rullalle, verkotetaan verkotuslaitteella ja suolataan. Luutonta kinkkua on helppo käsitellä ja se mahtuu pienempäänkin uuniin. Jos joulukinkun haluaa keittää paistamisen sijaan, on luuton kinkku HK:n mukaan hyvä valinta.