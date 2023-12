Jos haluat tämän joulukinkun, kannattaa toimia ripeästi

Pro Luomu selvitti suomalaisilta ruokakaupoilta, millainen saatavuus luomukinkuilla on tänä joulusesonkina. Arvioiden mukaan kauppoihin saadaan tänä vuonna noin 65 000 kiloa kotimaista luomukinkkua. Määrä on hieman viime vuotta pienempi, sillä inflaation ja ruuan hintojen nousun takia arvokkaampien tuotteiden kysyntä on laskenut jonkin verran viime vuodesta.