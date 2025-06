Aamiainen ei enää kuulu hintaan Scandic-hotelleissa – nousevatko huonehinnat?

Hotellia varatessa kannattaa olla tarkkana, mikäli haluaa jatkossa myös aamiaisen yöpymisensä kylkeen.

Aamupala ei enää kuulu automaattisesti hintaan Scandic-hotelleissa, vaan se pitää ostaa erikseen. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Muutos koskee jo osaa ketjun hotelleista, ja vähitellen se astuu voimaan kaikissa Scandic-hotelleissa.

Hotellihuonetta varatessa järjestelmä ilmoittaa, että aamiainen ei sisälly hintaan, vaan sen voi lisää seuraavassa varausvaiheessa.

Mitä aamiainen jatkossa maksaa?

Aamiaisen hinta vaihtelee hieman hotellista riippuen. Esimerkiksi Helsingin keskustassa sijaitseviin Marski by Scandic- sekä Scandic Grand Central -hotelleihin varausjärjestelmä ilmoittaa aamiaisen hinnaksi elokuussa 15 euroa henkilöltä.

Tampereella Scandic Tampere Station -hotellissa aamupala maksaa samalla ajankohdalla 12 euroa. Turun hotelleissa aamiainen näyttäisi sen sijaan edelleen sisältyvän huoneen hintaan.

Aamiaisen hinnoittelu erikseen ei suinkaan ole Scandicin keksintö, vaan erityisesti monet kansainväliset hotelliketjut ovat toimineet näin jo pidemmän aikaa.

Vähentää ruokahävikkiä

Scandic Suomen viestintäpäällikkö Johanna Uimonen kertoo MTV Uutisille valinnanvapaudelle olevan kysyntää, ja erityisesti kansainväliset vieraat jättävät aamiaisen useammin valitsematta esimerkiksi tiukan aikataulun vuoksi.

Suurin osa suomalaisista vieraista valitsee aamiaisen hotelliyönsä yhteyteen.

– Aamiainen on selvästi tärkeä asia suomalaisille – ja niin se on meillekin. Seuraamme koko ajan asiakastyytyväisyyttä hotelliemme aamiaisilla ja teemme toimenpiteitä palautteiden perusteella, Uimonen kertoo.

Uuden toimintatavan ansiosta hotelliketju pystyy muun muassa paremmin mitoittamaan ruokien määrän, kun aamupalan valinneiden määrä on etukäteen tiedossa. Näin vältytään myös ruokahävikiltä.

Nousevatko huonehinnat?

Sosiaalisessa mediassa aihe on herättänyt runsaasti keskustelua. Osan mielestä muutos on hyvä esimerkiksi ruoka-aineallergikoille, joille aamiaisvalikoima on voinut olla suppea, mutta aamiaisesta on silti aiemmin täytynyt maksaa huonehinnan yhteydessä.

Toiset kuitenkin pohtivat, nousivatko hotellihuoneiden hinnat nyt vaivihkaa.

Uimonen tähdentää MTV Uutisille, että hotellihuoneiden hinnat ovat dynaamisia, eli ne vaihtelevat muun muassa kysynnän mukaan. Hän kuitenkin vakuuttaa, että hinnoittelumuutos ei tarkoita aiempaa korkeampia yöpymishintoja.

– Tavoitteenamme on ainoastaan lisätä asiakkaiden valinnanvapautta ja lisätä läpinäkyvyyttä hinnoitteluun.

Lue myös: Menneiden vuosikymmenten hittiruoka teki paluun

Katso myös: Millä perusteella minibaarin tuotteet valikoituvat? Entä miksi kaikki on minikoossa?

3:29 Videolla Marski by Scandicin hotellinjohtaja Jouko Puranen esittelee hotellin minibaaria.