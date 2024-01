Jennifer Anistonin simppeli kaurapuurokikka – "Olisinpa tiennyt tämän aiemmin"

Puuro maistuu meidän peruspulliaisten lisäksi myös maailmantähdille, ja esimerkiksi näyttelijätär Jennifer Aniston on tunnustanut rakkauttaan kaurapuuroon. The Kitchn -ruokasivustolla kerrotaankin nyt Anistonin "puurontuunauskikasta", jonka supertähti kertoi Elle-lehdelle vuonna 2016.

– Törmäsin Jennifer Anistonin kikkaan lisätä yhdellä yksinkertaisella lisäyksellä proteiinia aamupuuron ja tiesin, että minun oli testattava sitä. Nyt kananmunakaurapuurosta on tullut uusi lempiaamiaiseni, kirjoittaa ruokatoimittaja Molly Allen .

"Olisinpa tiennyt tämän jo aiemmin"

– Tämä on niin nopea ja helppo kikka lisätä proteiinia kaurapuroon. Maku on täysin neutraali, joten et maista valkuaisia ollenkaan. Lisäksi kaurapuuron rakenteesta tulee itse asiassa parempaa. Olisinpa tiennyt tämän jo aiemmin!