Hans Välimäki laittaa kaurapuuroon yllättävää kastiketta: "Hauska makuyhdistelmä"

Hans Välimäen uudesta ravintolasta saa muun muassa kahta erilaista puuroa.

Tammikuussa uutisoitiin televisiostakin tutun kokki ja ravintoloitsija Hans Välimäen yllättävästä peliliikkeestä. Välimäki yhteistyökumppaneineen avaa keväällä 2025 Helsingin keskustaan jälleen uuden ravintolan.

Tarjolle tulee niin eurooppalaistyylistä aamiaista kuin klassikkoannoksia sisältävää brasserie-lounasta sekä -illallista. Ravintolan lupauksena on sen lisäksi tarjoilla kaupungin parasta aamupuuroa.

Kaurapuuroa Hans Välimäen tapaan

Välimäki paljasti aiemmin MTV Uutisille herkullisen tuorepuuronsa ohjeen. Nyt, aivan ravintola Brasserie Lionnen avautumisen kynnyksellä, kokki jakaa myös toisen suosikkipuuronsa ohjeen.

Kyseessä on ravintolan listoilta löytyvä lämmin kaurapuuro.

Mustakauraryyneistä haudutettu puuro viimeistellään kinuskimaisella taateli-tamarindikastikkeellaJarno Jussila/Brasserie Lionne

– Puuro on maustettu osittain kookosmaidolla. Se on tehty mustakaurasuurimoista, jotka on liotettu ja keitetty kookosmaidon kanssa. Päällä on tamarindihillo. Kuulostaa aika vängältä ja sitä se onkin, aika hauska makuyhdistelmä, Välimäki kuvaili torstaina järjestetyssä mediatilaisuudessa.

Ravintolan puuro ei sisällä maitotuotteita ja se on täysin vegaaninen.

Nappaa ohje: Kaurapuuro Hans Välimäen tapaan

