HS: Ville Haapasalon ravintola sulkeutui äkisti – "Yllätys, yllätys – tätä ette kyllä ikinä usko"

Näyttelijä-ravintoloitsija Ville Haapasalo kertoo Helsingin Sanomille, että hänen neuvostoliittolaista ruokaa tarjonnut Davai Davai -ravintolansa on sulkenut ovensa, ainakin toistaiseksi. Ravintola avautui lokakuussa 2021 Helsingin Pohjoisesplanadille. Ravintola on osa NoHo-ravintolakonsernia, mutta Haapasalo on yksi ravintolan omistajista.